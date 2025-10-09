Ξεχωρίζουν στην ΕΕ οι δείκτες των κυπριακών τραπεζών

Οι δείκτες των κυπριακών τραπεζών, ξεχωρίζουν στην Ευρώπη και η βελτίωση που επήλθε τα τελευταία χρόνια είναι αξιοσημείωτη.

Τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέχρι το τέλος Ιουνίου, καταδεικνύουν την υπεροχή των κυπριακών τραπεζών σε σχέση με τις τράπεζες στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας των κυπριακών τραπεζών ανέρχεται σε 335%, περισσότερο από τρεις φορές μεγαλύτερο από το εποπτικό ελάχιστο όριο του 100%. Επίσης συγκαταλέγεται διαχρονικά ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με την υψηλότερη ρευστότητα, ισχυροποιώντας την ευρωστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι κυπριακές τράπεζες καταγράφουν επίσης χαμηλότερο δείκτη κόστους προς έσοδα ως προς την υπόλοιπη ΕΕ στο 39%. Η αύξηση που σημειώνεται σε σχέση με πέρσι, αποδίδεται στη μείωση των λειτουργικών εσόδων, ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων καθώς και στην άνοδο των λειτουργικών δαπανών.

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων συνέβαλε στην ομαλοποίηση του επιτοκιακού εισοδήματος, το οποίο πλέον κινείται σε πιο σταθερά και βιώσιμα επίπεδα.

Ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου παρουσιάζει συνεχή βελτίωση όσον αφορά την κατανομή σε στάδια του International Financial Reporting Standards 9.

Παράλληλα, οι κυπριακές τράπεζες καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στην ΕΕ, που αντανακλά την καθαρή κερδοφορία ενός ιδρύματος σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά του.

Την ίδια ώρα, οι κυπριακές τράπεζες έχουν τον υψηλότερο δείκτη κοινών μετοχών κατηγορίας 1 στην ΕΕ φθάνοντας το 26,3%. Ο δείκτης αποτυπώνει τη φερεγγυότητα των τραπεζών.

Δομή ενεργητικού

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού τομέα ανήλθε τέλος Ιουνίου 2025 σε €67 δισ. σημειώνοντας αύξηση €3,7 δισ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των δανείων (€3,5 δισ.) και των ομολόγων (€1,7 δισ.) η οποία αντιστάθμισε τις μειώσεις που καταγράφηκαν στα ρευστά διαθέσιμα (€1,2 δισ.) καθώς και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία (€0,3 δισ.).

Η δομή του ενεργητικού παραμένει συντηρητική, με την πλειονότητα να απαρτίζεται από χαμηλού κινδύνου περιουσιακά στοιχεία.

Το μερίδιο των ρευστών διαθεσίμων και των επενδύσεων σε ομόλογα διαμορφώνεται στο 51%, ποσοστό που είναι σημαντικό υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται σε 26%.

Δομή παθητικού

Το τραπεζικό σύστημα χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από τις καταθέσεις, χωρίς εξάρτηση από γραμμές ρευστότητας, είτε από αγορές, είτε από άλλα χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των καταθέσεων προέρχεται από τα νοικοκυριά ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των καταθέσεων ανήκει σε εγχώριους καταθέτες, των οποίων η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως πιο προβλέψιμη και σταθερή, ιδίως σε περιόδους κρίσεων.

Όσον αφορά το ποσοστό των ΜΕΔ, μειώθηκε στο 1,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 1,9% το πρώτο τρίμηνο. Στο 1,8% είναι και ο μέσος όρος ΜΕΔ στην ΕΕ.

Ποιότητα ενεργητικού

Όσον αφορά την ποιότητα ενεργητικού, παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, ο τραπεζικός τομέας καταγράφει βελτίωση μέσω της μείωσης του υπολοίπου των ΜΕΔ. Σε αντιδιαστολή με το παρελθόν, η μείωση προκύπτει μέσω οργανικών καναλιών, χωρίς πωλήσεις σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.