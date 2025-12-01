Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Σήμα κινδύνου για απάτες στην αγορά ακινήτων - Εκατοντάδες καταγγελίες και ποινικές υποθέσεις

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Από το 2023 μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών έχει καταχωρίσει 565 ποινικές υποθέσεις. Το εύκολο κέρδος και οι ποινές-χάδι συνεχίζουν να συντηρούν την παρανομία.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές τους που αφορούν αγορές ή ενοικιάσεις κατοικιών και διαμερισμάτων για να μην πέσουν θύματα απάτης. Εκατοντάδες είναι οι περιπτώσεις ανυποψίαστων πολιτών που εξαπατήθηκαν από πρόσωπα τα οποία παρίσταναν τους κτηματομεσίτες: πώλησαν ή διπλοπώλησαν οικόπεδα και κατοικίες που δεν τους ανήκαν, επιχείρησαν να νοικιάσουν διαμερίσματα τρίτων μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών, πήραν προκαταβολές και εξαφανίστηκαν, άλλα συμφώνησαν και άλλα έπραξαν σε αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εισέπραξαν τις προμήθειες και έγιναν άφαντοι. Η αρμόδια εποπτική Αρχή, το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, καταχωρίζει κατά μέσο όρο τρεις έως πέντε ποινικές υποθέσεις ημερησίως εναντίον απατεώνων για παράνομη κτηματομεσιτε...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα