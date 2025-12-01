Σήμα κινδύνου για απάτες στην αγορά ακινήτων - Εκατοντάδες καταγγελίες και ποινικές υποθέσεις

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές τους που αφορούν αγορές ή ενοικιάσεις κατοικιών και διαμερισμάτων για να μην πέσουν θύματα απάτης. Εκατοντάδες είναι οι περιπτώσεις ανυποψίαστων πολιτών που εξαπατήθηκαν από πρόσωπα τα οποία παρίσταναν τους κτηματομεσίτες: πώλησαν ή διπλοπώλησαν οικόπεδα και κατοικίες που δεν τους ανήκαν, επιχείρησαν να νοικιάσουν διαμερίσματα τρίτων μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών, πήραν προκαταβολές και εξαφανίστηκαν, άλλα συμφώνησαν και άλλα έπραξαν σε αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εισέπραξαν τις προμήθειες και έγιναν άφαντοι. Η αρμόδια εποπτική Αρχή, το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, καταχωρίζει κατά μέσο όρο τρεις έως πέντε ποινικές υποθέσεις ημερησίως εναντίον απατεώνων για παράνομη κτηματομεσιτε...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!