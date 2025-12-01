Πλησιάζει τα €31 δισ. η ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών, όπως διαφαίνεται από τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον από το 2007, που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2025 οι καταθέσεις του συστήματος υπερτερούσαν των δανείων κατά €30,8 δισ. παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον από το 2007, που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα, το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Οκτώβριο 2025 έφθασε στα €57,6 δισ. και το υπόλοιπο των συνολικών δανείων στα €26,8 δισ.

Η πλεονάζουσα ρευστότητα στο σύστημα δεν θυμίζει τις εποχές του 2013 όταν σε αντίθεση με τώρα, τα δάνεια ήταν περισσότερα από τις καταθέσεις κατά περίπου €17 δισ.

Με τη σταδιακή επανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες, από τον Απρίλιο του 2018 οι καταθέσεις υπερτερούσαν των δανείων κατά €1,9 δισ. Τέλος του 2018 το πλεόνασμα ρευστότητας ήταν €8,7 δισ., τέλος του 2019 έφθασε τα €15,1 δισ. και τέλος του 2020 στα €16,4 δισ. Περαιτέρω αύξηση σημειώθηκε το 2021 φθάνοντας στα €21,6 δισ., το 2022 στα €26,3 δισ. το 2023 στα €27,4 δισ. και το 2024 στα €30,5 δισ.

Από τους υψηλότερους δείκτες στην ΕΕ

Οι κυπριακές τράπεζες έχουν από τους υψηλότερους δείκτες ρευστότητας στην Ευρώπη. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας των κυπριακών τραπεζών ανέρχεται σε 335%, περισσότερο από τρεις φορές μεγαλύτερο από το εποπτικό ελάχιστο όριο του 100%.

Για την Τράπεζα Κύπρου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 313% σε σύγκριση με 304% στις 30 Ιουνίου 2025 και 309% στις 31 Δεκεμβρίου 2024, πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε €8.5 δισ. σε σύγκριση με €8.1 δισ. στις 30 Ιουνίου 2025 και 31 Δεκεμβρίου 2024, αυξημένο κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στις καταθέσεις.