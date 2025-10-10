Ξεπέρασε τα €5 δισ. το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο- Μπουμ 83% στις εξαγωγές τον Αύγουστο

Ξεπέρασε τα €5 δισ. το εμπορικό έλλειμμα το οκτάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025 ήταν €8,9 δισ. σε σύγκριση με €7,8 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2024, σημειώνοντας αύξηση 14,2%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025 ήταν €3,7 δισ. σε σύγκριση με €3,6 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,8%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφθασε τα €5,2 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025 σε σύγκριση με €4,2 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Μπουμ 83% στις εξαγωγές τον Αύγουστο

Όσον αφορά τον Αύγουστο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1,1 δισ. σε σύγκριση με €981,8 εκατ. τον Αύγουστο 2024, καταγράφοντας αύξηση 11,9%. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €590,3 εκατ. και από τρίτες χώρες €507,9 εκατ. σε σύγκριση με €585,6 εκατ. και €396,2 εκατ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2024. Οι εισαγωγές τον Αύγουστο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €34,4 εκατ. έναντι €2,4 εκατ. τον Αύγουστο 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Αύγουστο 2025 έφθασαν τα €531,3 εκατ. σε σύγκριση με €290,8 εκατ. τον Αύγουστο 2024, σημειώνοντας αύξηση 82,7%. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €74,4 εκατ. και προς τρίτες χώρες €456,9 εκατ., σε σύγκριση με €73,7 εκατ. και €217,1 εκατ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2024. Οι εξαγωγές τον Αύγουστο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €41,4 εκατ. έναντι €11,0 εκατ. τον Αύγουστο 2024.