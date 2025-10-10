Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ξεπέρασε τα €5 δισ. το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο- Μπουμ 83% στις εξαγωγές τον Αύγουστο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφθασε τα €5,2 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025 σε σύγκριση με €4,2 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024

Ξεπέρασε τα €5 δισ. το εμπορικό έλλειμμα το οκτάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025 ήταν €8,9 δισ. σε σύγκριση με €7,8 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2024, σημειώνοντας αύξηση 14,2%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025 ήταν €3,7 δισ. σε σύγκριση με €3,6 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,8%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφθασε τα €5,2 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025 σε σύγκριση με €4,2 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Μπουμ 83% στις εξαγωγές τον Αύγουστο

Όσον αφορά τον Αύγουστο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1,1 δισ. σε σύγκριση με €981,8 εκατ. τον Αύγουστο 2024, καταγράφοντας αύξηση 11,9%. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €590,3 εκατ. και από τρίτες χώρες €507,9 εκατ. σε σύγκριση με €585,6 εκατ. και €396,2 εκατ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2024. Οι εισαγωγές τον Αύγουστο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €34,4 εκατ. έναντι €2,4 εκατ. τον Αύγουστο 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Αύγουστο 2025 έφθασαν τα €531,3 εκατ. σε σύγκριση με €290,8 εκατ. τον Αύγουστο 2024, σημειώνοντας αύξηση 82,7%. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €74,4 εκατ. και προς τρίτες χώρες €456,9 εκατ., σε σύγκριση με €73,7 εκατ. και €217,1 εκατ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2024. Οι εξαγωγές τον Αύγουστο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €41,4 εκατ. έναντι €11,0 εκατ. τον Αύγουστο 2024.

Tags

εμπόριοΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗεισαγωγέςεξαγωγές

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα