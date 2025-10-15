ΔΝΤ: Μικρότερα πλεονάσματα στην Κύπρο, καθίζηση του δημόσιου χρέους

Μικρότερα πλεονάσματα θα έχει η Κύπρος το 2025 και 2026, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε σχέση με τις προηγούμενες του Απριλίου.

Στην έκθεση Fiscal Monitor που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, το ΔΝΤ αναμένει για φέτος και το 2026 μικρότερο δημοσιονομικό και πρωτογενές πλεόνασμα για τη χώρα, σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Απριλίου του 2025 ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα προβλέπεται να διαμορφωθεί το δημόσιο χρέος.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το 2025 αναμένεται πλεόνασμα 3,4% του ΑΕΠ από 3,8% που ανέμενε προηγουμένως και το 2026 3,2% από 3,5%.

Τα πλεονάσματα αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω σταδιακά μέχρι το 2030 στο 1,6% του ΑΕΠ.

Όσον αφορά το πρωτογενές ισοζύγιο, το ΔΝΤ εκτιμά ότι το 2025, εκτιμάται να ανέλθει στο 4,7% από 5,2% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση και το 2026 στο 4,4% από 4,8% που αναμενόταν τον Απρίλιο.

Το ΔΝΤ αναμένει ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 57,7% του ΑΕΠ φέτος από 60,3% που ανέμενε τον Απρίλιο και το 2026 να υποχωρήσει στο 53,7% από 55% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση ενώ μέχρι το 2030 προβλέπεται υποχώρησή του στο 38,3%.

Στο World Economic Outlook (WEO), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναβάθμισε τις εκτιμήσεις του για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Κύπρου. Συγκεκριμένα, εκτιμά ότι για το 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης θα κυμανθεί στο 2,9% του ΑΕΠ και στο 2,8% για το 2026, σε σύγκριση με 2,5% για το 2025 και 2,7% για το 2026, στις εκτιμήσεις Απριλίου.