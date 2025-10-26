Μέση τιμή πώλησης 16 σεντ/kWh τις πρώτες 3 εβδομάδες λειτουργίας Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού

Χωρίς προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της, συνεχίζει από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της, την 1η Οκτωβρίου 2025, η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (AAH), όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) Σταύρος Σταυρινός, αναφέροντας παράλληλα ότι κατά τις πρώτες τρεις εβδομάδες λειτουργίας της ΑΑΗ, η μέση τιμή στην οποία αγοράζουν οι προμηθευτές, ήταν περίπου 16 σεντ/kWh.

H εμπορική λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (AAH) ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2025 και μέχρι σήμερα δεν παρουσιάζει προβλήματα που να παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της.

Ο κ. Σταυρινός είπε ότι καθημερινά υποβάλλονται τα διμερή συμβόλαια από τους συμμετέχοντες στην Προθεσμιακή Αγορά, γίνονται οι εκκαθαρίσεις και οι πληρωμές της Προ-ημερήσιας Αγοράς προς τους Συμμετέχοντες, μέσω του ΧΑΚ, προγραμματίζεται η παραγωγή για την επόμενη ημέρα και εκτελούνται οι Εντολές στην Αγορά Εξισορρόπησης Πραγματικού χρόνου.

Σημείωσε ότι οι τιμές εκκαθάρισης στην προημερήσια (χοντρική) αγορά κυμαίνονται σε αναμενόμενα επίπεδα.

«Κατά τις μεσημβρινές ώρες, κατά τις οποίες υπάρχει μεγάλη προσφορά ιδιαίτερα από τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα, οι τιμές είναι χαμηλές και πολλές φορές μηδενικές, ενώ τις βραδινές ώρες οι τιμές είναι πιο ψηλές», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΔΣΜΚ, κατά τις πρώτες τρεις εβδομάδες η μεσοσταθμική τιμή της προημερήσιας αγοράς, δηλαδή η μέση τιμή στην οποία αγοράζουν οι προμηθευτές, ήταν περίπου 16 σεντ/ kWh, «κοντά σε αυτό που αναμενόταν», όπως είπε.

Όπως είπε, ο ΔΣΜΚ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τις τιμές εκκαθάρισης στην προημερήσια αγορά ανά ημίωρο και τις ποσότητες ενέργειας.

Επιπλέον, ο κ. Σταυρινός είπε στο ΚΥΠΕ ότι «η Ανταγωνιστική Αγορά αφορά στην χοντρική αγορά και για αυτό τυχόν οφέλη στον καταναλωτή απαιτούν χρόνο για να διαφανούν».

«Αναμένεται ότι οι διάφοροι προμηθευτές θα λάβουν τα ‘σήματα’ της χοντρικής αγοράς και, σταδιακά, θα προσαρμόσουν την τιμολογιακή τους πολιτική», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Σταυρινός είπε πως «αναμένεται ότι οι επενδυτές, αναλύοντας τη μεταβολή των τιμών εκκαθάρισης της χοντρικής, μπορούν να αξιολογήσουν επενδύσεις, όπως σε αποθήκευση, μονάδες βάσης και ευέλικτες μονάδες, ώστε να υλοποιηθούν οι πιο κατάλληλες που θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους της παραγωγής».

Πηγή: ΚΥΠΕ