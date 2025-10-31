Στον πάτο ευρωζώνης παραμένουν τα καταθετικά επιτόκια

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο το Σεπτέμβριο, παραμένοντας ωστόσο τα δεύτερα πιο χαμηλά στο σύνολο των χωρών της ευρωζώνης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο στο 1,10% από 1,08% τον Αύγουστο του 2025. Είναι το χαμηλότερο στην ευρωζώνη μετά την Σλοβενία (0,77%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα υψηλότερα καταθετικά επιτόκια έχουν οι καταθέτες στην Ολλανδία (2,31%), Ιταλία (2,26%) και Φινλανδία (2,07%). Ο μέσος όρος στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 1,74% από 1,71% τον Αύγουστο.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 1,24%, σε σύγκριση με 1,15% τον προηγούμενο μήνα., παραμένοντας το χαμηλότερο στην ευρωζώνη.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, τα επιτόκια καταθέσεων είναι σημαντικά χαμηλότερα από τον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο των υφιστάμενων καταθέσεων προθεσμίας από νοικοκυριά ανήλθε τον Σεπτέμβριο 2025 στο 0,78%, σε σύγκριση με 1,74% για τις χώρες της ευρωζώνης. Επιπλέον, το επιτόκιο των υφιστάμενων καταθέσεων προθεσμίας από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ανήλθε στο 1,08%, σε σύγκριση με 1,94% για τις χώρες της ευρωζώνης.

Επιτόκια δανείων

Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, το ύψος των επιτοκίων δανείων στην Κύπρο είναι κοντά στον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων προς νοικοκυριά ανήλθε τον Σεπτέμβριο 2025 στο 3,93%, σε σύγκριση με 3,91% για τις χώρες της ευρωζώνης. Επιπλέον, το επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ανήλθε στο 4,22%, σε σύγκριση με 3,80% για τις χώρες της ευρωζώνης.

Όσον αφορά το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια στην Κύπρο είναι το έκτο χαμηλότερο στην ΕΕ ενώ τα επιτόκια στεγαστικών δανείων είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ.

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε μείωση στο 6,46%, σε σύγκριση με 7,09% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 3,63%, σε σύγκριση με 3,91% τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι, το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων των ΝΧΙ αποτελείται από διάφορα είδη τέτοιων δανείων, όπως π.χ. δάνεια για πρώτη κατοικία, για εξοχικό κλπ., τα οποία φέρουν διαφορετικό ρίσκο και επιτόκιο. Η σύσταση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα, με αποτέλεσμα το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου να επηρεάζεται από την πιο πάνω μεταβολή, ανεξαρτήτως από τις αυξήσεις ή τις μειώσεις των επιτοκίων των ΝΧΙ.

Οι Κύπριοι επιχειρηματίες δανείζονται με το έκτο υψηλότερο επιτόκιο στην ευρωζώνη.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε αύξηση στο 4,32%, σε σύγκριση με 4,19% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε μείωση στο 3,79%, σε σύγκριση με 4,30% τον προηγούμενο μήνα.