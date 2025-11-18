Από την ΑΤΑ στην επάρκεια των μισθών- Το στίγμα των επόμενων κινήσεων στα εργασιακά

Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, όπου εξετάστηκε ο προϋπολογισμός του υπουργείου για το 2026, έδωσε το στίγμα των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης για την ενίσχυσης της επάρκειας των μισθών και στο μείζον ζήτημα της επέκτασης της υιοθέτησης συλλογικών συμβάσεων σε περισσότερους κλάδους οικονομίας. Ο κ. Παναγιώτου συνέδεσε την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων με καλύτερες συνταξιοδοτικές παροχές στο μέλλον (δείτε σχετικό ρεπορτάζ για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στη σελ. 10).

Δίνοντας ένα παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε το κράτος να συμβάλει στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων έφερε ως παράδειγμα την απαίτηση εταιρείες που εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών να εφαρμόζουν συλλογική σύμβαση.

Αναπροσαρμογή κατώτατου

Το κλείσιμο της εκκρεμότητας με την ΑΤΑ άνοιξε το πεδίο για το κλείσιμο ή την εξέταση των υπολοίπων εκκρεμοτήτων στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων με πρώτο βήμα την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Όσον αφορά την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα λάβουν πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής.

«Ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμοστεί και θα βελτιωθεί ουσιαστικά δύο φορές», είπε.

Εξήγησε ότι για τη βελτίωση του εθνικού κατώτατου μισθού, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του εθνικού διατάγματος σε δύο φάσεις: τον Δεκέμβριο για να τεθεί σε ισχύ το 2026 και τον Δεκέμβριο του 2027 για να τεθεί σε ισχύ από τον 1/2028.

Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών για τυχόν αύξηση στο κατώτατο μισθό, πέραν της ΑΤΑ, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι «η ΑΤΑ δεν είναι η αύξηση, είναι το κάτι τις παραπάνω. Ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμοστεί με βάση κριτήρια και σημεία αναφοράς», με τη διασύνδεση με την ΑΤΑ να δίνει ακόμα πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων μετά τη συνεδρίαση, για το ύψος στο οποίο αναμένεται να φτάσει ο κατώτατος μισθός, ο κ. Παναγιώτου επιφυλάχτηκε να απαντήσει, καθώς το θέμα θα εξεταστεί στη συμβουλευτική επιτροπή.

«Εφόσον η πορεία της οικονομίας είναι θετική, δεν μπορεί να μην επωφεληθεί εκείνη η μερίδα εργαζομένων που λαμβάνουν τον πιο χαμηλό μισθό από όλους τους υπόλοιπους», είπε ο κ. Παναγιώτου δίνοντας την πολιτική κατεύθυνση.

Η συμβουλευτική επιτροπή θα εξετάσει και το ζήτημα της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού, με τον κ. Παναγιώτου να θυμίζει ότι είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο του 2023 ότι στην επόμενη αναπροσαρμογής του διατάγματος για τον κατώτατο «θα λαμβάναμε υπόψη και την αναγκαιότητα ώστε να υπολογίζεται με πιο ορθολογικό σκεπτικό».

Επάρκεια και συμβάσεις

Όσον αφορά την επάρκεια των μισθών, το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα υποβληθούν από τα κράτη μέλη σχέδια δράσης, στο πλαίσιο σχετικής κοινοτικής οδηγίας.

Δίνοντας ένα παράδειγμα για την κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί, είπε ότι η κυβέρνηση σκέφτεται την επέκταση της υποχρέωσης τήρησης συλλογικών συμβάσεων των αναδόχων υλοποίησης κυβερνητικών έργων, από τον κατασκευαστικό τομέα και σε όλους τους άλλους τομείς που παρέχουν υπηρεσίες ή προμήθειες στο Δημόσιο.

Ο κ. Παναγιώτου συνέδεσε την επάρκεια των μισθών με την επάρκεια των συντάξεων.

«Η ενίσχυση της επάρκειας των μισθών είναι συνυφασμένη με την επάρκεια των συντάξεων», είπε, σημειώνοντας ότι οι χαμηλοί μισθοί μπορεί να είναι ελκυστικοί για ορισμένους για ενίσχυση της κερδοφορίας ή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.