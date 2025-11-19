Μηχανισμός Γρήγορης Επίλυσης Διαφορών για δημόσιες συμβάσεις

Την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για εγκαθίδρυση Μηχανισμού Γρήγορης Επίλυσης Διαφορών ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ο οποίος θ’ απαρτίζεται από δύο μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας που θα διορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών κι Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) κι ένα που θα ορίζεται από το ΕΤΕΚ με τον Μάκη Κεραυνό να εξηγεί ότι η κυβέρνηση κληρονόμησε προβληματικές δημόσιες συμβάσεις σε χρονοβόρες διαδικασίες στα δικαστήρια και σημαντικά δημόσια έργα σε μεγάλη χρονική καθυστέρηση.

Σε δηλώσεις μετά την συνεδρία του Υπουργικού ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι ο μηχανισμός αυτός θα είναι ανεξάρτητος και η σύνθεσή του, όπως ορίζεται, φέρνει τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία. Η τροποποίηση αυτή, συνέχισε, διασφαλίζει τις αρχές της διαφάνειας, της οικονομίας, της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, ενώ παράλληλα διατηρεί την ευελιξία και την ταχύτητα που απαιτούνται για την αποτελεσματική και δικαιότερη επίλυση των διαφορών.

Δεύτερον, πρόσθεσε, ενισχύεται η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων και ο προτεινόμενος μηχανισμός υπερτερεί σημαντικά έναντί της κύριας εναλλακτικής επιλογής της κριτικής διαδικασίας, η οποία ενέχει σημαντικά μειονεκτήματα για το δημόσιο, οικονομικά και λειτουργικά. Εάν η απόφαση των τριών μελών του Μηχανισμού, είπε, είναι ομόφωνη, θα θεωρείται τελεσίδικη, ενώ εάν υπάρχει διαφωνία, θα πηγαίνει στην Κεντρική Επιτροπή Αναθεώρησης.

«Με αυτή την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα, δίνεται με μεγάλη ώθηση στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων για αυτά τα έργα που μέχρι σήμερα έχουμε όλες αυτές τις δυσκολίες», σημείωσε ο κ. Κεραυνός.

Ερωτηθείς για την ταχύτητα, είπε ότι οι αποφάσεις από τον εν λόγω Μηχανισμό θα λαμβάνονται εντός 15 ημερών. Ανέφερε επίσης ότι εάν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών του Μηχανισμού και η υπόθεση παραπέμπεται στην ΚΕΑ, εκεί θα μπορεί να παρουσιάζεται και ο ενδιαφερόμενος του έργου, κάτι που δεν γίνεται μέχρι σήμερα, για να μπορεί να πει τα επιχειρήματά του, ώστε να λαμβάνονται γρήγορα και ορθά οι αποφάσεις.

Σε ερώτηση εάν η τελεσίδικη απόφαση σημαίνει πως δεν θα υπάρχει περίπτωση μετά να προσφύγει κάποιος στο δοκιμαστήριο, ο κ. Κεραυνός είπε «όχι. Θα είναι οριστική».

Κατόπιν άλλων ερωτήσεων διευκρίνισε επίσης ότι ο Μηχανισμός αυτός θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα αφού ενημερωθούν αυτοί που πρέπει και θα αφορά νέα έργα καθώς «τα μεγάλα έργα ήδη είναι σε κάποια διαδικασία».

Τα μέλη του Μηχανισμού θα σχετίζονται με την υφή του έργου. Αν είναι τεχνικό έργο, σίγουρα θα είναι τεχνικοί, μηχανικοί πχ και έχουμε πολλούς στο δημόσιο, όπως είπε.

Η τριμελής αυτή επιτροπή, απάντησε σε άλλη ερώτηση, θα είναι μόνιμη, εκτός αν κριθεί από την ΚΕΑ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη επιτροπή για έναν άλλο συγκεκριμένο έργο και μπορεί να υπάρξουν δύο ή τρεις επιτροπές ταυτόχρονα, ανάλογα με το πόσες διαφορές για συμβάσεις υπάρχουν.

Ο κ. Κεραυνός ρωτήθηκε ξανά για την προεδρία του Γιούργκρουπ, εξηγώντας πως αναμένεται να προεδρεύσει της συνεδρίασης του σώματος για την εκλογή του επομένου Προέδρου εφόσον η Κύπρος έχει το ερχόμενο εξάμηνο την Προεδρία της ΕΕ

Ερωτηθείς εάν δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος για την θέση, ο κ. Κεραυνός είπε ότι αυτές είναι πολιτικές θέσεις που δεν προκηρύσσονται και κάνεις αίτηση. «Ναι, υποβάλλετε υποψηφιότητα», ανταπάντησε ο δημοσιογράφος με τον Υπουργό Οικονομικών να απαντά «Σας ευχαριστώ πολύ».

Πηγή: ΚΥΠΕ