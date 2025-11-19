Στη 2η θέση εξαγωγικών προϊόντων το χαλλούμι το εξάμηνο 2025

Οι εξαγωγές χαλλουμιού το πρώτο εξάμηνο 2025 ξεπέρασαν τις εξαγωγές φαρμάκων, κατατάσσοντας το κυπριακό έδεσμα στη δεύτερη θέση στα προϊόντα που εξάγει η Κύπρος, μετά τα ορυκτά καύσιμα και τα λάδια.

Σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου, αναφέρεται ότι κατά το χαλλούμι, που κατείχε την τρίτη θέση στα προϊόντα που εξάγει η Κύπρος, το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατάφερε να ανεβεί στη δεύτερη θέση.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, οι εξαγωγές του χαλλουμιού ΠΟΠ ανέρχονται στα €201,1 εκ., με ποσοστό 11,1%. Την πρώτη θέση, εξακολουθούν να έχουν τα ορυκτά καύσιμα και τα λάδια, με αξία €1,10 δισ. και το ποσοστό επί του συνόλου στο 60,9%. Τα φάρμακα, ένεκα της ανόδου του χαλλουμιού ΠΟΠ, βρίσκονται στην τρίτη θέση, με €174,5 εκ. και ποσοστό 9,7%.

"Από τα προϊόντα που βρίσκονται στην κορυφή των εξαγωγικών μας προϊόντων, το μόνο που είναι καθαρά κυπριακό, φτιαγμένο με πρώτες ύλες από τον τόπο μας, που προάγει την κυπριακή παράδοση και ιστορία, είναι το χαλλούμι ΠΟΠ", αναφέρει ο Σύνδεσμος, σημειώνοντας ότι η τυροκομία αποδεικνύεται ένας σταθερός και δυνατός πυλώνας της εγχώριας οικονομίας.

Σημειώνεται ότι πέρα από την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ το 2020, γεγονός που του προσέδωσε προστιθέμενα αξία, τα τυροκομεία του τόπουεργοδοτώντας χιλιάδες εργαζόμενους, επενδύουν εκατομμύρια στον κλάδο, έχοντας ως κύριο μέλημα τις εξαγωγές του χαλλουμιού ΠΟΠ. Για τον σκοπό αυτό, συμμετέχουν σε αμέτρητες εκθέσεις στο εξωτερικό, ενισχύοντας τη φήμη και την υπεροχή του προϊόντος.

Παράλληλα, αναπτύσσουν, εξελίσσουν, επενδύουν και εμπορεύονται το χαλλούμι ΠΟΠ σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ τα αντανακλαστικά τους βρίσκονται σε εγρήγορση για προστασία του στη διεθνή αγορά από «πειρατές», ενημερώνοντας άμεσα τους αρμόδιους φορείς για περιστατικά παραποίησης και απομιμήσεων.

«Σκοπός είναι να λαμβάνονται εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπορικής αξία του ΠΟΠ χαλλουμιού και της βιωσιμότητας των εξαγωγών μας από μη αυθεντικά προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές», αναφέρει ο Σύνδεσμος.

Προστίθεται ότι η εφαρμογή και η λειτουργία του λογισμικού καταμέτρησης αιγοπρόβειου γάλακτος τον Οκτώβριο του 2024 διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, καθώς συνέβαλε στη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας, σταθερότητας και διαφάνειας, καθώς έκτοτε τα διατάγματα βασίζονται σε ποσοτικά δεδομένα.

Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων τονίζει, ωστόσο, ότι παρά την ανοδική πορεία του χαλλουμιού, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό. «Χρειάζεται να συνεχιστεί με συντονισμένα βήματα η εθνική στρατηγική ανάπτυξης του χαλλουμιού ΠΟΠ, σε αγαστή συνεργασία των κυπριακών τυροκομείων με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τους εμπορικούς ακόλουθους στο εξωτερικό», σημειώνεται.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει το περιθώριο ανάπτυξης σε υφιστάμενες αλλά και νέες αγορές, όπως η Αμερική και η Μέση και Άπω Ανατολή. «Γι’ αυτό, χρειάζεται να εντατικοποιηθεί η συμμετοχή μας σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και ποτών, αξιοποιώντας συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ. Το σημαντικότερο όμως απ’ όλα και αυτό είναι που τονίζει επανειλημμένα ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου, είναι το καθήκον που έχουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα του χαλλουμιού να εργαστούμε από κοινού για διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο αυτό το κεκτημένο», αναφέρει καταληκτικά.

