Τα σχέδια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) το 2026

Στη Βουλή κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη ο προϋπολογισμός της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) για τα έτη 2026-2028.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα €64,5 εκατ. σε σχέση με έσοδα €63,5 εκατ. στον προϋπολογισμό του 2025 και δαπάνες.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, η υλοποίηση των στόχων και άλλων τρεχουσών υποχρεώσεων της Αρχής κατά το 2026, συνεπάγεται δαπάνες ύψους €77,6 εκατ. σε σχέση με €73 εκατ. που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2025. Οι δαπάνες κατανέμονται σε τρέχουσες ύψους €12,3 εκατ., αναπτυξιακές €65,1 εκατ. και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό €200 χιλ.

Το υπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους €13,1 εκατ. θα καλυφθεί από πλεονάσματα προηγούμενων ετών που την 1.1.2026 υπολογίζονται σε €113,5 εκατ.

Στον τομέα της ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ο προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες €62,8 εκατ. σε σύγκριση με €59,8 εκατ. που ήταν η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2025.

Στρατηγικές επιδιώξεις

Το Στρατηγικό Σχέδιο της αρχής για τα έτη 2026-2028 και ο προϋπολογισμός για το 2026 προσδιορίζονται από την αποστολή της και τις στρατηγικές επιδιώξεις της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, της βελτίωσης της παραγωγικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της ανθεκτικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων καθώς και της ενίσχυσης της διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Μέσα από το στόχο για την αποδοτική και αποτελεσματική της ΑνΑΔ, σημαντικές δραστηριότητες που προωθούνται είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, οι εργασίες εσωτερικού ελέγχου, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η οικονομική διαχείριση, η πληροφορική καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία του ΔΣ.

Όσον αφορά το στόχο της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβάνονται δραστηριότητες που εστιάζουν στην ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση, στη δα βίου μάθηση των απασχολουμένων καθώς και στην ενθάρρυνση ατόμων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Ο στόχος για την διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, θέτει ως προτεραιότητα την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων και του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών αρχής Κατάρτισης, την ενίσχυση των υποδομών κατάρτισης και τη διασφάλιση της ποιότητας των συστημάτων κατάρτισης.