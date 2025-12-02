Το διήμερο 4 και 5 Δεκεμβρίου το 29ο Συνέδριο της ΠΕΟ

Το 29ο Συνέδριο της ΠΕΟ είναι ένα φόρουμ διαλόγου για κάλυψη όλων των εργαζομένων με ΑΤΑ, για συλλογικές συμβάσεις, κατώτατο μισθό, συντάξεις, φορολογική πολιτική, για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζομένους, τις εργαζόμενες γυναίκες και τους συνταξιούχους, είπε η Γενική Γραμματέας της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται το διήμερο 4 και 5 Δεκεμβρίου, στο οίκημα της ΠΕΟ Λευκωσίας με σύνθημα "Με τους αγώνες του σήμερα, οικοδομούμε το μέλλον".

Στόχοι του παγκύπριου συνεδρίου της ΠΕΟ είναι, μεταξύ άλλων, όπως η ΑΤΑ μέσα από στήριξη των συλλογικών συμβάσεων καλύψει όλους τους εργαζομένους αλλά και η απαίτηση η Κυβέρνηση έρθει με υποστηρικτικά μέτρα, έτσι που οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις να εφαρμόζονται και η απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες να εδράζεται στην εφαρμογή πρότυπων συλλογικών συμβάσεων από όλους τους εργοδότες, δήλωσε η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

«Πάμε στο Συνέδριο έχοντας μετά από έναν πολύμηνο αγώνα κατάληξη με μία μόνιμη συμφωνία για την ΑΤΑ, η οποία θεμελιώνει ακόμα περισσότερο την ΑΤΑ ως βασική κατάκτηση των εργαζομένων της Κύπρου», είπε η κ. Χαραλάμπους, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η ΠΕΟ δεν συμμερίζεται «την σπουδή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να δηλώνει ότι μέχρι το τέλος του μήνα» θα έχει καταθέσει νομοσχέδια στη Βουλή για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθώς «υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και πολλά κενά σε αυτά, τα οποία έχουν παρουσιαστεί, ενώ έθεσε και θέμα να επιλυθεί με δίκαιο τρόπο για τους συνταξιούχους το θέμα της αναλογιστικής μείωσης του 12%.

Πιο συγκεκριμένα σε σχέση με το συνέδριο, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι στο παγκύπριο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΠΕΟ, στη Λευκωσία με σύνθημα «Με τους αγώνες του σήμερα οικοδομούμε το μέλλον», θα παρευρεθούν πέραν των 600 αντιπροσώπων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί από γενικές συνελεύσεις από δεκάδες χώρους εργασίας, καθώς και 30 συνδικαλιστές, εκπροσωπώντας συνδικαλιστικές οργανώσεις από το εξωτερικό.

Μέσω του συνθήματος του συνεδρίου «Με τους αγώνες του σήμερα οικοδομούμε το μέλλον» «θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι οι συλλογικοί αγώνες του σήμερα που ανοίγουν δρόμους για το μέλλον των εργαζομένων», ανέφερε και πρόσθεσε το συνέδριο θα είναι φόρουμ διαλόγου για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζομένους, τις εργαζόμενες γυναίκες και τους συνταξιούχους.

Η ΓΓ της ΠΕΟ είπε ότι αύριο το απόγευμα, παραμονή του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί μία διεθνής διάσκεψη με τη συμμετοχή των συνδικαλιστών από το εξωτερικό, «με στόχο να συζητήσουμε ένα ζήτημα που απασχολεί το εργατικό κίνημα σε ολόκληρο τον κόσμο» και το οποίο είναι η ένταση της στρατικοποίησης, οι επιπτώσεις αυτής της στρατικοποίησης πάνω στους εργαζομένους αλλά και «τους διεκδικητικούς στόχους που βάζει μπροστά του το παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα για την ευημερία των εργαζομένων».

Ανέφερε ότι το συνέδριο αυτό «είναι η κατάληξη μιας διαδρομής, η οποία ξεκίνησε με στόχο να ανασκοπήσουμε τη δράση μας και να βάλουμε τους στόχους μας για επόμενη τετραετία».

«Πάμε στο συνέδριο έχοντας καταγεγραμμένες επιτυχίες σε ό, τι αφορά τον αγώνα για την επαναφορά των μισθών, για βελτίωση των πραγματικών μισθών των εργαζομένων, με βελτιώσεις σε σημαντικά ωφελήματα, όπως είναι τα ταμεία ευημερίας και τα ταμεία προνοίας», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι «πάμε στο συνέδριο με τη συμφωνία για την ΑΤΑ που αποδίδει στο 100% την ΑΤΑ και που ανοίγει καινούργιους δρόμους στους εργαζομένους με την επέκταση της κάλυψης της ΑΤΑ με τους εργαζομένους που καλύπτονται με τον κατώτατο μισθό» και με ένα στόχο - ο οποίος θα είναι ένας από τους βασικούς στόχους τον επόμενο χρόνο – που είναι, όπως πρόσθεσε, «η ΑΤΑ ως έναν από τα σημαντικά ωφελήματα που απορρέει από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέσα από υποστηρικτικά μέτρα που θα στηρίζουν τις συλλογικές συμβάσεις, να καλύψει όλους τους εργαζομένους».

«Αυτός ο στόχος παραμένει κεντρικός και για τα επόμενα χρόνια, διότι η διάβρωση των συμφωνηθέντων, τα προσωπικά συμβόλαια που ουσιαστικά οδηγούν σε όρους υποδεέστερους από τις συλλογικές συμβάσεις, εξακολουθούν να ταλανίζουν την εργατική τάξη, εξακολουθούν να παίρνουν πίσω τους εργαζομένους από την αξιοπρεπή εργασία», πρόσθεσε.

Για αυτό και ένας από τους βασικούς στόχους του συνεδρίου, σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, «είναι η απαίτηση μας η Κυβέρνηση να έρθει με υποστηρικτικά μέτρα, έτσι που οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις να εφαρμόζονται, έτσι που η απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες να εδράζεται στην εφαρμογή πρότυπων συλλογικών συμβάσεων από όλους τους εργοδότες που εργοδοτούν εργαζομένους από τρίτες χώρες».

Επίσης, ανέφερε ότι «στο προσκήνιο θα είναι και το ζήτημα του κατώτατου μισθού» και πρόσθεσε πως οι οργανώσεις είναι «στη διαδικασία συζήτησης για την αναθεώρηση του κατώτατου μισθού».

«Δεν μπορεί να υπάρξει αξιοπρέπεια στην εργασία χωρίς ουσιαστική αύξηση στον κατώτατο μισθό και ωριαία απόδοσή του», πρόσθεσε.

Στο συνέδριο «θα δούμε τα ζητήματα της φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής με έναν κεντρικό στόχο: Δεν μπορεί να μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά η αγοραστική δύναμη των Κυπρίων εργαζομένων να είναι στην εικοστή πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Δεν μπορεί να μιλάμε για ανάπτυξη, συνέχισε, «και οι εργαζόμενοι στο τέλος του μήνα να μετρούν τα σεντ τους γιατί δεν βγαίνουν».

Είπε ακόμη ότι «δεν μπορεί να μιλούμε για ανάπτυξη όταν έχουμε χαμηλοσυνταξιούχους, όταν έχουμε κόσμο που δεν μπορεί να σκεφτεί να αποκτήσει στέγη».

«Αυτό είναι το συνέδριο της ΠΕΟ, ένα φόρουμ διαλόγου και στοχοθέτησης και ένα φόρουμ που θα δούμε τον εαυτό μας, θα δούμε την πρόοδο που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια σε ό, τι αφορά την οργανωτική μας ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα θα συζητήσουμε πώς γινόμαστε ακόμα πιο ανοιχτοί προς τους εργαζομένους».

Ανέφερε ότι «θα τονίσουμε ξανά ότι η λύση των προβλημάτων των εργαζομένων έρχεται μέσα από την οργάνωση και τη συλλογική προσπάθεια» και πρόσθεσε πως «κανένας δεν θα έρθει να μας δώσει τίποτε αν εμείς οι ίδιοι δεν προστατεύσουμε τον εαυτό μας μέσα από την οργάνωση, μέσα από τη διεκδίκηση, μέσα από τη συλλογική προσπάθεια».

Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού

Ερωτηθείσα για τη συζήτηση που διεξάγεται σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση του θέματος και πρόσθεσε πως αυτό «είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τους σημερινούς συνταξιούχους, αλλά και τους αυριανούς συνταξιούχους».

«Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ προσεκτική δουλειά», ανέφερε και πρόσθεσε πως «δεν συμμεριζόμαστε την σπουδή του Υπουργού Εργασίας να δηλώνει ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει καταθέσει νομοσχέδια στη Βουλή».

Δεν έχουμε φτάσει, συνέχισε, «στις συζητήσεις που γίνονται σε τούτο το σημείο ώστε να είναι έτοιμο και να υπάρχει συμφωνία για να πάμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων με νομοσχέδια».

Η ΓΓ της ΠΕΟ είπε ότι συμφωνεί «στους στόχους που βάζει η μεταρρύθμιση, δηλαδή στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι κάθε συνταξιούχος την ώρα που συνταξιοδοτείται, πρέπει να έχει αξιοπρεπή σύνταξη».

«Έχουμε όμως σοβαρές ανησυχίες για τις εισηγήσεις που γίνονται για το πώς θα επιτευχθεί τούτο», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «μια βασική εισήγηση που βγαίνει μέσα από αυτά που κατέθεσαν οι αναλογιστές είναι ότι θα γίνει μια ανακατανομή πόρων μεταξύ των εισφορέων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και πρόσθεσε πως αυτό «μας ανησυχεί».

«Εμείς θεωρούμε και ότι το τι δίνει η Κυβέρνηση δεν θα αλλάξει», ανέφερε και πρόσθεσε πως η ΠΕΟ συμφωνεί «στην ανάγκη να διασφαλιστεί για όλους μια αξιοπρεπή σύνταξη, συμφωνούμε να τερματιστεί ο σημερινός πολυτεμαχισμός του συστήματος (κοινωνική σύνταξη, μικρή επιταγή, κατώτατη σύνταξη)».

Έχουμε όμως, πρόσθεσε, «σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο που θα γίνει».

Ως δεύτερο θέμα, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι «θέλουμε η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να επιλύσει και για τους σημερινούς και για τους αυριανούς συνταξιούχους με κοινωνικά δίκαιο τρόπο το θέμα του 12%».

«Με τα όσα μας έχουν λεχθεί μέχρι σήμερα δεν φαίνεται ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πώς πάμε σε επέκταση των ταμείων προνοίας ώστε να γίνουν ο δεύτερος συνταξιοδοτικός πυλώνας».

Αντίθετα, συνέχισε, «η φορολόγηση των ταμείων προνοίας και η αντίληψη ότι ταμεία προνοίας, όταν έχουν έσοδα για τα μέλη τους, πρέπει να τα φορολογούμε ουσιαστικά είναι οπισθοδρόμηση».

Η κ. Χαραλάμπους είπε ότι «υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και πολλά κενά σε αυτά, τα οποία έχουν παρουσιαστεί, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε ότι είμαστε σε στάδιο να προχωρήσει με νομοσχέδια η Κυβέρνηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση».

Πηγή: ΚΥΠΕ