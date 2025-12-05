Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών (βίντεο)

Μάκης Κεραυνός: Κανένα περιθώριο αποκλίσεων στα δημοσιονομικά

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Πληρωμές σε κουρεμένους, μέτρα στήριξης και η πυρκαγιά στη Λεμεσό έφεραν μικρή δημοσιονομική εκτροπή το 2025 και το 2026

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, παρουσιάζοντας στην ολομέλεια της Βουλής τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 επανέλαβε με έμφαση την ανάγκη διατήρησης της μακροοικονομικής σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η συνεχιζόμενη περίοδο προκλήσεων και γεωπολιτικών εξελίξεων υπαγορεύει τον καταρτισμό ενός προϋπολογισμού που να προβλέπει στην αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών εξελίξεων, εξήγησε ο κ. Κεραυνός. ...

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΜάκης Κεραυνόςπροϋπολογισμόςμάκης κεραυνόςΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

