Μάκης Κεραυνός: Κανένα περιθώριο αποκλίσεων στα δημοσιονομικά

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, παρουσιάζοντας στην ολομέλεια της Βουλής τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 επανέλαβε με έμφαση την ανάγκη διατήρησης της μακροοικονομικής σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η συνεχιζόμενη περίοδο προκλήσεων και γεωπολιτικών εξελίξεων υπαγορεύει τον καταρτισμό ενός προϋπολογισμού που να προβλέπει στην αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών εξελίξεων, εξήγησε ο κ. Κεραυνός. ...

