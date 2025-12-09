Η Nexans απαντά στα δημοσιεύματα για GSI: «Το έργο προχωρά κανονικά»

Με ανακοίνωσή της, η Nexans απαντά στα σημερινά δημοσιεύματα κυπριακών ΜΜΕ που αφορούν το έργο Great Sea Interconnector, διευκρινίζοντας ότι «το έργο προχωρά κανονικά και σύμφωνα με τις συμβατικές δεσμεύσεις της εταιρείας».

Όπως αναφέρει, η υλοποίηση συνεχίζεται βάσει των οροσήμων που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι σε μεγάλα έργα αυτού του τύπου είναι συνηθισμένο τα χρονοδιαγράμματα να υπόκεινται σε προσαρμογές.

Η Nexans υπογραμμίζει ότι στηρίζει πλήρως τον πελάτη της και ότι από την έναρξη του έργου έχει λάβει σημαντικές πληρωμές, οι οποίες κατέστησαν δυνατή την κατασκευή του καλωδίου του Great Sea Interconnector. Με αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με την εταιρεία, εξαλείφεται οποιαδήποτε οικονομική έκθεση σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων στο έργο.