Κεραυνός: Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα ευρωζώνης, ασφάλεια η μεγαλύτερη πρόκληση

Στις συζητήσεις για την πορεία της οικονομίας της ευρωζώνης, στα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών-μελών, καθώς και στη διαδικασία ανάδειξης νέου προέδρου του Eurogroup αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και προεδρεύων του Eurogroup της Πέμπτης, Μάκης Κεραυνός, κατά τη συνέντευξη Τύπου, μετά το πέρας της συνεδρίασης των ΥΠΟΙΚ της ευρωζώνης.

Ανακοινώνοντας την εκλογή, δήλωσε ότι είναι «ιδιαίτερα ευχαριστημένος που το Eurogroup εξέλεξε νέο πρόεδρο, τον Κυριάκο Πιερακάκη, του οποίου η θητεία ξεκινά επίσημα αύριο, 12 Δεκεμβρίου 2025».

Ο ΥΠΟΙΚ εξήρε τις εποικοδομητικές, όπως τις χαρακτήρισε, παρεμβάσεις του νέου Προέδρου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκλογής, καθώς και την υποψηφιότητα του Βίνσεντ Φαν Πέρεγχεμ, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά για την προσήλωσή του στο έργο του Eurogroup.

«Είμαι βέβαιος ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης θα αποδειχθεί ένας εξαιρετικός Πρόεδρος, οδηγώντας το Eurogroup σε μια νέα περίοδο συνεργασίας και αποτελεσματικότητας», είπε.

Ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε αρχικά στην αποχώρηση του Πασκάλ Ντόνοχιου από την προεδρία του Eurogroup, εκφράζοντας «την αναγνώρισή μας για τα χρόνια αφοσιωμένης προσφοράς του στο Eurogroup», τονίζοντας ότι «η προσήλωσή του, η ενέργειά του και η συμβολή του υπήρξαν καθοριστικές για τη συνοχή της ευρωζώνης».

Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις του Ντόνοχιου ήταν κρίσιμες «καθώς περάσαμε την πανδημία, την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η επιθετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις νέες προκλήσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού».

Ο Υπουργός ανέφερε ότι θα προεδρεύει του ECOFIN για έξι μήνες από τον Ιανουάριο, επισημαίνοντας ότι η σημερινή προεδρία του Eurogroup αποτέλεσε μία από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του.

«Στη συζήτηση για την οικονομία της ευρωζώνης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Άλφρεντ Κάμμερ, διευθυντή Ευρώπης του ΔΝΤ, υπογράμμισα ότι η ευρωζώνη έχει δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Παρά τις προκλήσεις, καταφέραμε να διατηρήσουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η ανεργία παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και ο πληθωρισμός έχει επιστρέψει στον στόχο,» πρόσθεσε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι «η κατάσταση ασφάλειας παραμένει η σοβαρότερη πρόκληση» και πρόσθεσε ότι υπάρχουν «γνωστά εμπόδια» τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν για να ενισχυθεί η οικονομική δυναμική, διατηρώντας υγιή δημοσιονομικά.

Όπως είπε, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για «την κεντρική εποπτεία, τους δημοσιονομικούς κανόνες» και τις δυσκολίες κάλυψης των αμυντικών επενδύσεων σε περιοριστικό δημοσιονομικό περιβάλλον.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων που κατατέθηκαν κρίθηκαν συμβατά με την πορεία καθαρών δαπανών που έχει συστήσει το Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι το Eurogroup «παραμένει δεσμευμένο στη διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών, στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε ο κ. Κεραυνός, τρία σχέδια βρίσκονται σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης και δύο σε κίνδυνο ουσιαστικής μη συμμόρφωσης.

Σημείωσε ότι τα συγκεκριμένα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Όσον αφορά την Ισπανία και το Βέλγιο, ο Υπουργός επισήμανε ότι δεν έχουν ακόμη καταθέσει σχέδια προϋπολογισμού, και είπε ότι «καλούνται να το πράξουν σύντομα», επισημαίνοντας ότι το Eurogroup θα τα αξιολογήσει μόλις γίνουν διαθέσιμα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, του οποίου η θητεία λήγει στο τέλος Μαΐου 2026.

