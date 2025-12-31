Με άνοδο αποχαιρετά το 2025 το ΧΑΚ, ετήσια, μηνιαία και εβδομαδιαία κέρδη

Άνοδο κατέγραψε στη σημερινή τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας, του μήνα, αλλά και του 2025 το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Σε μηνιαία βάση κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό 0,33% ή 0,91 μονάδες, ενώ σε εβδομαδιαία βάση σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,84% ή 2,3 μονάδες. Το ΧΑΚ κατέγραψε, επίσης, ετήσια κέρδη σε ποσοστό 29,02% ή 62,51 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 277,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,36%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €258,999.08.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 168,57 μονάδες, καταγράφοντας, επίσης, κέρδη σε ποσοστό 0,38%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο κατέγραψαν ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 1,32% και των Επενδυτικών 0,67%, ενώ ζημιές σε ποσοστό 0,19% κατέγραψε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς. Χωρίς μεταβολή έκλεισε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €213,979.1400 (τιμή κλεισίματος €7.9400– πτώση 1,24%), της Demetra Holdings με €21,191.8700 (τιμή κλεισίματος €1.5700 – άνοδος 0,64%), της Τράπεζας Eurobank με €5,919.2200 (τιμή κλεισίματος €3.4950 –χωρίς μεταβολή), της Πανδώρα Επενδύσεις με €5,284.6000 (τιμή κλεισίματος €0.2200 – άνοδος 2,80%) και της KEO με €3,746.3800 (τιμή κλεισίματος €2.6000 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 10 κινήθηκαν ανοδικά, 1 καθοδικά και 5 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανέρχεται στις 98.

Πηγή: ΚΥΠΕ