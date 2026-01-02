Ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου ξεπέρασε τις 10.000 μονάδες για πρώτη φορά την Παρασκευή, επεκτείνοντας μια ανοδική πορεία που είχε σημειωθεί πέρυσι.

Στις πρώτες συναλλαγές της πρώτης ημέρας συναλλαγών του 2026 - ο κορυφαίος δείκτης της Βρετανικής πρωτεύουσας που περιλαμβάνει εταιρείες όπως ο ενεργειακός όμιλος BP, η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία Vodafone και ο τραπεζικός γίγαντας HSBC - κέρδισε 1,0% σε ιστορικό υψηλό των 10.033,75 μονάδων.

Ο δείκτης είχε αυξηθεί κατά περισσότερο από 21% το 2025, το μεγαλύτερο κέρδος εδώ και 16 χρόνια, βοηθούμενος σε μεγάλο βαθμό από τις μειώσεις των βρετανικών επιτοκίων παράλληλα με τις μειώσεις του κόστους δανεισμού από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, καθώς ο παγκόσμιος πληθωρισμός υποχώρησε.

Στο νέο ρεκόρ του FTSE 100 την Παρασκευή συνέβαλε και μία ακόμη ισχυρή άνοδος της τιμής της μετοχής της εταιρείας εξόρυξης χρυσού Fresnillo, της οποίας η μετοχή εκτοξεύτηκε κατά 436% πέρυσι, καθώς η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έφτασε σε πολλαπλά ιστορικά υψηλά

Οι χρηματιστηριακές αγορές σε όλο τον κόσμο έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα πέρυσι, ωθώντας τις σε διψήφια κέρδη το 2025.

ΚΥΠΕ-Reuters