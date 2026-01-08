Ισχυροί έως σφοδροί άνεμοι στην Πάφο - Ενημερώθηκαν οι πιλότοι

Στα €87,6 εκατ. η αξία των 10 ακριβότερων πωλήσεων ακινήτων τον Οκτώβριο 2025

Η ακριβότερη πώληση αξίας €15,2 εκατ. αφορούσε διαμέρισμα τριών ορόφων στη Λεμεσό

Η Ask Wire, εταιρεία που βασίζεται στην τεχνολογία για να παρακολουθεί συναλλαγές, ζητούμενες τιμές και την κατασκευαστική δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων, επεξεργάστηκε και δημοσιεύει τα στοιχεία για τις 10 ακριβότερες πράξεις πώλησης ακινήτων που ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2025 και τη συνολική αξία των 10 ακριβότερων πωλήσεων ανά επαρχία. 

Οι 10 ακριβότερες πωλήσεις ακινήτων Παγκύπρια ήταν συνολικής αξίας €87,6 εκατ. και η ακριβότερη πώληση αφορούσε διαμέρισμα τριών ορόφων στον Ποταμό Γερμασόγειας στη Λεμεσό με τιμή €15,2 εκατ.

Στον κατάλογο των 10 ακριβότερων ακινήτων η επαρχία Λεμεσού μονοπωλεί καθώς μετρά οκτώ συναλλαγές. Δύο συναλλαγές στην κορυφαία δεκάδα έχει η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. 

Ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire, σχολιάζοντας τα πιο πάνω δεδομένα δήλωσε ότι:

«Η επαρχία Λεμεσού, είχε καθοριστική συμβολή στην αγορά ακινήτων υψηλής αξίας. Είναι η επαρχία στην οποία βλέπουμε με μεγαλύτερη συχνότητα συναλλαγές σε επταψήφια και οκταψήφια νούμερα. Πωλήσεις σε αυτές τις αξίες, στην κατηγορία των διαμερισμάτων, είναι δύσκολο να τις δούμε να γίνονται σε άλλες επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Ειδικά στην Γερμασόγεια, παρατηρούμε μια διαχρονική συνέπεια στις πωλήσεις υψηλής αξίας.  Οι οκτώ πωλήσεις που έγιναν στη Λεμεσό και περιλαμβάνονται στην κορυφαία δεκάδα του μήνα είχαν συνολική αξία σχεδόν €77 εκατ. Άλλα €11 εκατ., περίπου, είναι η αξία των δύο πωλήσεων που έγιναν στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και συγκεκριμένα στην Αγία Νάπα. Στην δεκάδα των ακριβότερων πωλήσεων βρίσκονται τέσσερεις κατοικίες (τρία διαμερίσματα στον Ποταμό Γερμασόγειας και μια οικία στην Αγία Νάπα) συνολικής αξίας €31,9 εκατ. και τρία χωράφια αξίας €16,9 εκατ».

 

