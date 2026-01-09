Ισχυροί έως σφοδροί άνεμοι στην Πάφο - Ενημερώθηκαν οι πιλότοι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Αργυρό Κύπρου στην αύξηση κρατήσεων μέσω Airbnb, Booking

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Την δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των χωρών της ΕΕ που έφθασε το 19,4%, κατέγραψαν το τρίτο τρίμηνο το 2025 οι διανυκτερεύσεις σε κυπριακά καταλύματα που κρατήθηκαν μέσω των τριών διαδικτυακών πλατφορμών που κοινοποιούν δεδομένα (Airbnb, Booking and Expedia).

Την δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των χωρών της ΕΕ που έφθασε το 19,4%, κατέγραψαν το τρίτο τρίμηνο το 2025 οι διανυκτερεύσεις σε κυπριακά καταλύματα που κρατήθηκαν μέσω των τριών διαδικτυακών πλατφορμών που κοινοποιούν δεδομένα (Airbnb, Booking and Expedia).

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Eurostat, μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν 398,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε βραχυπρόθεσμα ενοικιαζόμενα καταλύματα στην ΕΕ, τα οποία κρατήθηκαν μέσω Airbnb, Booking ή Expedia. Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων επισκεπτών στο τρίτο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 8,7% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024 και κατά 28,2% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2023. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η ετήσια αύξηση στην ΕΕ έφθασε το 17,8%.

Ενώ η ΕΕ στο σύνολό της κατέγραψε βραδύτερη ετήσια αύξηση στις διανυκτερεύσεις επισκεπτών το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο ρυθμός διέφερε μεταξύ των χωρών.

Η Μάλτα κατέγραψε και πάλι την πιο απότομη αύξηση (+24,0%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (+19,4%), τη Σουηδία (+13,1%) και την Ελλάδα (+12,3%).  Στην Κύπρο, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η ετήσια αύξηση ήταν 29%.

Διψήφια αύξηση καταγράφηκε επίσης στη Λετονία (+12,3%), τη Γερμανία (+12,0%), τη Δανία (+11,6%), τη Σλοβενία (+11,3%), την Ιρλανδία (+10,7%), τη Φινλανδία (+10,4%) και την Τσεχία (+10,2%).

Tags

ΞενοδοχείαEurostatAIRBNB

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα