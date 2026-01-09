Αργυρό Κύπρου στην αύξηση κρατήσεων μέσω Airbnb, Booking

Την δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των χωρών της ΕΕ που έφθασε το 19,4%, κατέγραψαν το τρίτο τρίμηνο το 2025 οι διανυκτερεύσεις σε κυπριακά καταλύματα που κρατήθηκαν μέσω των τριών διαδικτυακών πλατφορμών που κοινοποιούν δεδομένα (Airbnb, Booking and Expedia).

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Eurostat, μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν 398,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε βραχυπρόθεσμα ενοικιαζόμενα καταλύματα στην ΕΕ, τα οποία κρατήθηκαν μέσω Airbnb, Booking ή Expedia. Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων επισκεπτών στο τρίτο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 8,7% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024 και κατά 28,2% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2023. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η ετήσια αύξηση στην ΕΕ έφθασε το 17,8%.

Ενώ η ΕΕ στο σύνολό της κατέγραψε βραδύτερη ετήσια αύξηση στις διανυκτερεύσεις επισκεπτών το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο ρυθμός διέφερε μεταξύ των χωρών.

Η Μάλτα κατέγραψε και πάλι την πιο απότομη αύξηση (+24,0%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (+19,4%), τη Σουηδία (+13,1%) και την Ελλάδα (+12,3%). Στην Κύπρο, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η ετήσια αύξηση ήταν 29%.

Διψήφια αύξηση καταγράφηκε επίσης στη Λετονία (+12,3%), τη Γερμανία (+12,0%), τη Δανία (+11,6%), τη Σλοβενία (+11,3%), την Ιρλανδία (+10,7%), τη Φινλανδία (+10,4%) και την Τσεχία (+10,2%).