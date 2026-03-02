Alpha Bank: Ανεβάζει ταχύτητα στην Κύπρο

Το 2025 ήταν για την Alpha Bank μια χρονιά με αποτύπωμα και στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Κύπρο να αναδεικνύεται σε δεύτερο στρατηγικό πυλώνα κερδοφορίας και ανάπτυξης, δίπλα στην Ελλάδα. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 943,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44,3% σε ετήσια βάση, με τα ομαλοποιημένα κέρδη στα 906,6 εκατ. ευρώ και ...

