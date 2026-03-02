Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Alpha Bank: Ανεβάζει ταχύτητα στην Κύπρο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Η εξαγορά της AstroBank στην Κύπρο, η οποία ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2025, μεταβάλλει ποιοτικά το αποτύπωμα της Alpha Bank στην κυπριακή αγορά, προσθέτοντας κρίσιμη μάζα σε δάνεια και καταθέσεις

Το 2025 ήταν για την Alpha Bank μια χρονιά με αποτύπωμα και στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Κύπρο να αναδεικνύεται σε δεύτερο στρατηγικό πυλώνα κερδοφορίας και ανάπτυξης, δίπλα στην Ελλάδα. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 943,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44,3% σε ετήσια βάση, με τα ομαλοποιημένα κέρδη στα 906,6 εκατ. ευρώ και ...

