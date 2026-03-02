Στο κόκκινο η ένταση και στη μέση η Κύπρος - Όπως όλα δείχνουν οι επιχειρήσεις θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες

Το κοινό κτύπημα ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, το περασμένο Σάββατο, φαίνεται ότι ήταν μόνο η αρχή μιας άκρως επικίνδυνης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Ο όρος «φλέγεται η Μέση Ανατολή» δεν περιέχει ίχνη υπερβολής, καθώς η στοχοποίηση από τους Φρουρούς της Επανάστασης και άλλων χωρών στις οποίες οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικές βάσεις ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση με απροσδιόριστες επιπτώσεις. Και ενώ υπήρχε η αρχική εκτίμηση ότι η επιβεβαίωση του θανάτου του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα εκτόνωνε την κρίση και θα οδηγούσε στην επόμενη ημέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται για εκδίκηση εκτοξεύοντας απειλές κατά… πάντων. Κατά τη χθεσινή ημέρα, συνεχίστηκε η εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς άλλες χώρες, ενώ οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις συνέχισαν τα χτυπήματα κυρίως σε εγκαταστάσεις στο Ιράν, προκειμένου να περιοριστούν οι στρατιωτικές του δυνατότητες.

Και σε αυτή την περιφερειακή κρίση, η Κύπρος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αναδεικνύοντας τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει κυρίως σε ό,τι αφορά επιχειρήσεις ανθρωπιστικής φύσεως. Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι μηχανισμοί που προβλέπονται από το σχέδιο Εστία, με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίας να τελούν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που υποβληθούν αιτήματα από άλλα κράτη.

Πάντως χθες, λίγο πριν από μεσημέρι, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, με δηλώσεις του προκάλεσε πανικό στην Κύπρο. Δήλωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με προορισμό τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Ο Χίλι ανέφερε ότι οι δύο πύραυλοι που κατευθύνονταν προς την Κύπρο αναχαιτίστηκαν, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί αν η Κύπρος αποτελούσε τον άμεσο στόχο ή αν οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν γενικά προς την ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκονται οι βρετανικές βάσεις. Παράλληλα, ο Χίλι σημείωσε ότι 300 Βρετανοί στρατιωτικοί βρίσκονταν κοντά σε στόχους στο Μπαχρέιν. «Μερικοί από αυτούς βρίσκονταν σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τα πλήγματα των πυραύλων», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ερωτηθείς για το θέμα των πυραύλων στους οποίους αναφέρθηκε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, είπε ότι «αυτό που μπορώ να επαναλάβω είναι ότι δεν υπήρξε περιστατικό που να είχε ως στόχο τη χώρα μας. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Αυτό το έχει αποσαφηνίσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πέραν τούτου εμείς λαμβάνομε όλα τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, κάνουμε ό,τι πρέπει ακριβώς για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε όλα όσα πρέπει να διασφαλιστούν». Σε ερώτηση σε τι αναφερόταν ο Βρετανός υπουργός Άμυνας όταν μίλησε για αναχαίτιση πυραύλων, ο εκπρόσωπος είπε ότι «δεν γνωρίζουμε για ποιο περιστατικό μπορεί να έγινε αυτή η αναφορά. Τα τελευταία 24ωρα οι αναχαιτίσεις είναι αρκετές. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς, και από τις επαφές με τους διεθνείς εταίρους μας, είναι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια στόχευση προς τη χώρα μας».

Προανήγγειλε κλιμάκωση

Την περαιτέρω κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν προανήγγειλε ο Βενιαμίν Νετανιάχου, μετά από σύσκεψη με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, τον αρχηγό των IDF, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τον επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα. Σε δηλώσεις του από την οροφή του στρατιωτικού συγκροτήματος Kirya στο Τελ Αβίβ, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «οι δυνάμεις μας πλήττουν πλέον την καρδιά της Τεχεράνης με αυξανόμενη ένταση και αυτό θα ενταθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες». Παράλληλα, αναγνώρισε το βαρύ τίμημα από τα ιρανικά αντίποινα, κάνοντας λόγο για «δύσκολες και επώδυνες ημέρες», με αναφορά στα πολύνεκρα πλήγματα που σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ και στο Μπετ Σεμές.

Νεκροί 48 Ιρανοί ηγέτες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι 48 Ιρανοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί στις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της χώρας. «Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες έχουν εξαφανιστεί με μία μόνο επίθεση. Και η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News. Σε άλλες δηλώσεις του στο CNBC, δήλωσε ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν «προχωράει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».

Επαφές για αποκλιμάκωση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε επικοινωνία με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής σχετικά με την ανάγκη αποκλιμάκωσης και διαλόγου στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι συζήτησε με τον σεΐχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, Εμίρη του Κατάρ, σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή. Πρόσθεσε ότι επανέλαβε την καταδίκη της Κύπρου για τις αδικαιολόγητες και αδιάκριτες επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου και εξέφρασε την αταλάντευτη αλληλεγγύη της Κύπρου, σημειώνοντας ότι και οι δύο άνδρες συμφώνησαν για τη ζωτική σημασία της προσπάθειας για αποκλιμάκωση, διπλωματία και διάλογο προς όφελος της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Σε άλλη ανάρτησή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Βασιλιά Αμπντάλα Β’ του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στην περιοχή. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή, προκειμένου να εργαστούν για την αποκλιμάκωση και τη διαφύλαξη της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, πρόσθεσε.

Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός

Ο επαναπατρισμός Κυπρίων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, μόλις υπάρξει η δυνατότητα, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρος Γκότσης, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, πραγματοποιεί τηλεφωνικές επαφές με εταίρους, ενόψει των ραγδαίων εξελίξεων στην περιοχή. Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στο «Χ», ο κ. Κόμπος σημείωσε πως είχε την Κυριακή τηλεφωνική επικοινωνία με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, και τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Πρόσθεσε ότι κύριο μήνυμα είναι η ανάγκη για αποκλιμάκωση, διπλωματία και διάλογο για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Στο μεταξύ, ερωτηθείς για τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη από πλευράς υπουργείου σχετικά με τον επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής, ο κ. Γκότσης ανέδειξε αρχικά τη διεξαγωγή εκτάκτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ το απόγευμα της Κυριακής, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου, ο οποίος είχε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες από χθες με ομολόγους του, ιδιαίτερα από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, καθώς και άλλους Ευρωπαίους ομολόγους του.

Ακύρωση πτήσεων

Σαράντα οκτώ πτήσεις ακυρώθηκαν από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια από Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πηγές από τη διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σήμερα ακυρώθηκαν 36 πτήσεις από και προς τη Λάρνακα και 12 πτήσεις από και προς την Πάφο. Οι πτήσεις αφορούσαν δρομολόγια από και προς το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ όλες οι άλλες πτήσεις διεξάγονται κανονικά. Οι επιβάτες παροτρύνονται πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.