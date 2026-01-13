Σταθερά ψηλά το οικονομικό αποτύπωμα του τομέα του στοιχήματος

Τη δυναμική της στοιχηματικής αγοράς επιβεβαιώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφεται αύξηση 7% στα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα), τα οποία ανήλθαν στα €312.481.873, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (€292.011.804). Συγκριτικά με το Γ’ τρίμηνο του 2023 (€259.440.696), η αύξηση φτάνει το 20%.

Από τα συνολικά μεικτά έσοδα του Γ’ τριμήνου 2025, τα €76.814.980 αφορούν στους αποδέκτες Κλάσης Α και τα €235.666.893 στους αποδέκτες Κλάσης Β. Τα μεικτά έσοδα της Κλάσης Α υποχώρησαν κατά 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη τριμηνία του 2024, ενώ αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με το 2023. Αντίθετα, τα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Β αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2024 και κατά 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Κατά το Γ’ τρίμηνο του 2025, τα κέρδη των παικτών Κλάσης Α και Β ανήλθαν στα €277.454.866, καταγράφοντας αύξηση 9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη τριμηνία του προηγούμενου έτους και 20% σε σύγκριση με το 2023. Το μεγαλύτερο μερίδιο των κερδών, ύψους €214.289.641, αφορά και αυτή την τριμηνία στους παίκτες Κλάσης Β.

Οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α και Β ανήλθαν συνολικά στα €35.027.007 το Γ’ τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (€36.807.456). Ειδικότερα, οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α ανήλθαν στα €13.649.755, σημειώνοντας μείωση 1%, ενώ οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Β έφτασαν τα €21.377.252, καταγράφοντας 8% μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό των αδειοδοτημένων υποστατικών Κλάσης Α παγκύπρια, αυτός μειώθηκε κατά 2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2024, με συνολικά 465 υποστατικά να λειτουργούν στη χώρα. Από αυτά, 165 βρίσκονται στη Λευκωσία, 133 στη Λεμεσό, 83 στη Λάρνακα, 48 στην Πάφο και 36 στην Αμμόχωστο. Οι εργοδοτούμενοι στα αδειοδοτημένα υποστατικά ανέρχονται στους 1.495, σημειώνοντας μείωση 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, οι ακυρώσεις και αποσύρσεις αδειών παρουσίασαν μείωση 28% συγκριτικά με το Γ’ τρίμηνο του 2024.

Τέλος, συνεχίστηκε η προσπάθεια φραγής παράνομων ιστοσελίδων παροχής υπηρεσιών στοιχήματος. Κατά το Γ’ τρίμηνο του 2025, η σχετική λίστα απαριθμούσε 21.825 ιστοσελίδες, με 192 νέες προσθήκες, καταγράφοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων www.nba.gov.cy