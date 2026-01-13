Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επικεφαλής Κεντρικών Τραπεζών εκφράζουν στήριξη στον Κεντρικό Τραπεζίτη ΗΠΑ

«Είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι με το Σύστημα της Federal Reserve και τον Πρόεδρό της Τζερόμ Χ. Πάουελ», δηλώνουν οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας και άλλων εννέα Κεντρικών Τραπεζών

Οι επικεφαλής πολλών από τις μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες του κόσμου εξέδωσαν σήμερα κοινή δήλωση υπέρ του Προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed), Τζερόμ Πάουελ, μετά που η Κυβέρνηση Τραμπ τον απείλησε με ποινική δίωξη.

«Είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι με το Σύστημα της Federal Reserve και τον Πρόεδρό της Τζερόμ Χ. Πάουελ», δηλώνουν οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας και άλλων εννέα Κεντρικών Τραπεζών, προσθέτοντας ότι «ο Πρόεδρος Πάουελ έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα επικεντρωμένος στην εντολή του και με αταλάντευτη προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον».

«Η ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών είναι ακρογωνιαίος λίθος της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας προς το συμφέρον των πολιτών τους οποίους υπηρετούμε», υπογραμμίζουν.

Η ποινική έρευνα της αμερικανικής Κυβέρνησης σε βάρος του Πάουελ αφορά επισήμως την ανακαίνιση της έδρας της Fed, όμως ο Πάουελ κάνει λόγο για «πρόσχημα»  ώστε να αποκτήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος επιρροή σχετικά με τα επιτόκια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

