Υφ. Τουρισμού: Στην Κύπρο για προετοιμασία οι διαιτητές της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ελβετίας

Την Κύπρο επέλεξε για την χειμερινή προετοιμασία των διαιτητών της, η Ελβετική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Κύπρου ως ποιοτικού προορισμού αθλητικού τουρισμού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ελβετίας αποφάσισε, έπειτα από 35 χρόνια, να αλλάξει τον καθιερωμένο προορισμό προετοιμασίας των διαιτητών της, επιλέγοντας για πρώτη φορά την Κύπρο.

Στο νησί μας προπονούνται περίπου 100 διαιτητές της ελβετικής ομοσπονδίας, μεταξύ των οποίων και διαιτητές της κατηγορίας Elite της UEFA, που διευθύνουν αγώνες κορυφαίων διοργανώσεων, όπως το UEFA Champions League.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, το Υφυπουργείο Τουρισμού παρέθεσε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου επίσημο δείπνο προς τιμήν της ελβετικής αποστολής. Στο δείπνο, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ελβετίας και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Η κάθοδος των διαιτητών πραγματοποιήθηκε με αξιοποίηση του Σχεδίου Επιχορήγησης του Υφυπουργείου Τουρισμού για την προσέλκυση ξένων αθλητικών ομάδων και ομοσπονδιών για προπόνηση στην Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Το Σχέδιο αξιοποιήθηκε εντός του 2025 από περισσότερες από 100 ομάδες και ομοσπονδίες.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζουμε την απόφαση της Ελβετικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να επιλέξει την Κύπρο για την προετοιμασία των διαιτητών της, αλλάζοντας προορισμό μετά από 35 χρόνια. Πρόθεσή μας είναι όπως η συνεργασία που ξεκίνησε φέτος να εξελιχθεί σε μια μακροχρόνια συνεργασία μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους διαιτητές τόσο σε επίπεδο φιλοξενίας όσο και προετοιμασίας. Ο αθλητικός τουρισμός είναι μια ειδική μορφή τουρισμού στην οποία ως Κύπρος επενδύουμε, καθώς η χώρα μας αποτελεί ιδανικό προορισμό για προετοιμασία ομάδων του εξωτερικού κατά τους χειμερινούς μήνες. Σε αυτό το πλαίσιο, η φιλοξενία στην Κύπρο κορυφαίων διαιτητών του πιο δημοφιλούς σπορ σαφώς και μας ικανοποιεί».