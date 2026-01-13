Στα 13 δις μειώθηκαν τα κέρδη της JPMorgan το δ΄ τρίμηνο

Στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια μειώθηκαν τα κέρδη της JPMorgan Chase στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς κατέβαλε ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο αφορά συμφωνία με την Goldman Sachs για σύναψη συνεργασίας πιστωτικών καρτών με την Apple.

Η συμφωνία θα ενισχύσει την παρουσία της JPMorgan στις πιστωτικές κάρτες και θα προστεθεί σε μια μακρά λίστα στρατηγικών επιτυχιών του Διευθύνοντα Συμβούλου της Jamie Dimon, ο οποίος έχει μετατρέψει την τράπεζα σε κορυφαίο παίκτη στον τομέα της λιανικής και επενδυτικής τραπεζικής.

Τα κέρδη μειώθηκαν στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 4,63 δολάρια ανά μετοχή, στο τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε η τράπεζα την Τρίτη, σε σύγκριση με κέρδη 14 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 4,81 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Εξαιρουμένης της εφάπαξ χρέωσης, τα τριμηνιαία κέρδη της JPMorgan αυξήθηκαν στα 14,7 δισ. δολάρια, ή 5,23 δολάρια ανά μετοχή, στηριζόμενα στις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

«Η οικονομία των ΗΠΑ παρέμεινε ανθεκτική», αναφέρει ο κ. Dimon σε ανακοίνωσή του.

«Ενώ οι αγορές εργασίας έχουν χαλαρώσει, οι συνθήκες δεν φαίνεται να επιδεινώνονται. Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτές συνεχίζουν να ξοδεύουν και οι επιχειρήσεις γενικά παραμένουν υγιείς», προσθέτει.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η JPMorgan και η Apple κατέληξαν σε συμφωνία βάσει της οποίας η τράπεζα έγινε ο νέος εκδότης της κάρτας του κατασκευαστή κινητών τηλεφώνων iPhone.

Η τράπεζα είχε δηλώσει ότι αναμένει να καταγράψει πρόβλεψη 2,2 δισ. δολαρίων για πιστωτικές ζημίες στο τέταρτο τρίμηνο που συνδέεται με το χαρτοφυλάκιο δανείων.

Πηγή: ΚΥΠΕ