Ο ΥΠΟΙΚ μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για Eurogroup, θα προεδρεύσει του ECOFIN

Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός μεταβαίνει στις Βρυξέλλες την Κυριακή για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας (Eurogroup) και να προεδρεύσει του Συμβουλίου ECOFIN στις 19 και 20 Ιανουαρίου, όπου θα συζητηθούν οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης και θα υιοθετηθούν αναθεωρημένα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου ο Υπουργός θα συμμετάσχει στη συνεδρία της Ευρωομάδας, η οποία θα ξεκινήσει με ενημέρωση, για τις τελευταίες εξελίξεις στη διαδικασία υιοθέτησης του Ευρώ από τη Βουλγαρία. Στη συνέχεια οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επί των προτεραιοτήτων οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης για το 2026 στη βάση των συστάσεων που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο. Οι Υπουργοί θα ενημερωθούν, επίσης, για τα αποτελέσματα των πρόσφατων συναντήσεων των Υπουργών Οικονομικών της Ομάδας G7, ενώ η Γαλλία που ασκεί την προεδρία του σώματος για το 2026, θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τις υποψηφιότητες για τη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου ο Υπουργός θα προεδρεύσει στις εργασίες του Συμβουλίου ECOFIN. Το Συμβούλιο θα ξεκινήσει με ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με το πρόγραμμα εργασιών για οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα, κατά την Κυπριακή Προεδρία, στη βάση παρουσίασης από τον Υπουργό κ. Κεραυνό. Στη συνέχεια, οι Υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση τον οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί θα υιοθετήσουν τα αναθεωρημένα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ισπανίας, Σουηδίας, Γερμανίας, Ιρλανδίας, Ολλανδίας και Φινλανδίας. Επίσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026 για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών εντός της ΕΕ, οι Υπουργοί Οικονομικών θα υιοθετήσουν Συμπεράσματα σε σχέση με την Έκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης 2026, η οποία εντοπίζει τα κράτη-μέλη για τα οποία θα απαιτηθούν εμπεριστατωμένες αναλύσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο επηρεάζονται από μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες θα απαιτήσουν την ανάληψη συγκεκριμένων πολιτικών δράσεων. Τέλος, θα υιοθετηθεί απόφαση έναρξης διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για τη Φινλανδία.

Πηγή: ΚΥΠΕ