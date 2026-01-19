Στα 193.007 τα ταξίδια τον Δεκέμβριο- Επέλεξαν Ελλάδα, Λονδίνο οι Κύπριοι

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθαν στις 193.007 σε σύγκριση με 168.022 τον Δεκέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 14,9%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Δεκέμβριο 2025 ήταν η Ελλάδα με 28,4% (54.759), το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,0% (21.224) και η Πολωνία με 6,5% (12.554).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Δεκέμβριο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 69,3%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 14,9%, οι σπουδές ποσοστό 15,0% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 0,8%.