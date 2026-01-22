Σύνδεσμος Καταναλωτών: Το συνολικό κόστος 230 προϊόντων ανά υπεραγορά

Στοιχεία για το συνολικό κόστος 230 προϊόντων ανά υπεραγορά, δίνει με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Καταναλωτών, κακίζοντας την έλλειψη αναφοράς τους στο πρόσφατο παρατηρητήριο τιμών που εξέδωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Το συνολικό κόστος των 230 κοινών προϊόντων και το ποσοστό διαφοράς του από τη φθηνότερη υπεραγορά καταγράφεται στον πιο κάτω πίνακα.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, ο αριθμός των απόλυτα κοινών προϊόντων στο e-kalathi είναι 230 προϊόντα και όχι 248. «Η αναφορά ότι τα 248 προϊόντα είναι κοινά σε 7 μεγάλες υπεραγορές, δεν φαίνεται να ευσταθεί. Είναι κοινά προϊόντα σε πέντε υπεραγορές, από τις οποίες οι τρεις μόνο είναι μεγάλες υπεραγορές», αναφέρει.

«Παρά τη συνεχή επισήμανση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών ότι θα πρέπει στο Παρατηρητήριο της Υ.Π.Κ. να κατονομάζονται οι υπεραγορές που αναφέρονται, δυστυχώς δεν αναφέρονται ονόματα. Όταν στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να εξοικονομήσει ένα σεβαστό ποσό χρημάτων αν αγοράσει από τη φθηνότερη υπεραγορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να γνωρίζει τα ονόματα των υπεραγορών για να μπορεί να κάνει την επιλογή του», καταλήγει.