O νέος CEO της Ancoria Bank, Μ. Χατζηκυριάκου στον «Π» - Ανταγωνισμός επί ίσοις όροις

Οι μικρές τράπεζες στην Κύπρο μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, τονίζει ο νέος CEO της Ancoria Bank, Μάριος Χατζηκυριάκου, τονίζοντας ότι το μέγεθος αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη και διαφοροποίηση.

Σε συνέντευξή του στον «Π», ο κ. Χατζηκυριάκου σημειώνει ότι η ευελιξία, η ταχύτητα, καθώς και η πελατοκεντρική προσέγγιση, επιτρέπουν σε τράπεζες, όπως η Ancoria Bank, να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις στις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, σημειώνει, «οι επενδύσεις στην τεχνολογία δίνουν τη δυνατότητα να ανταγωνιζόμαστε επί ίσοις όροις με μεγαλύτερους οργανισμούς, προσφέροντας στους πελάτες μια σύγχρονη τραπεζική εμπειρία».

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, αναφέρεται στις βασικές προκλήσεις του τραπεζικού τομέα, σημειώνοντας ότι κύρια και διαχρονική πρόκληση, που απασχολεί όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είναι η ανάπτυξη εργασιών δεδομένου του μεγέθους της Κύπρου, με ταυτόχρονη διαφύλαξη της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Τέλος, κάνει αναφορά στους βασικούς στόχους της Ancoria Bank ενώ απαντά στο ερώτημα εάν τους ενδιαφέρει το κομμάτι εξαγορών, σημειώνοντας ότι «η τράπεζά μας θα εξετάσει κάθε δεδομένο που ίσως προκύψει».

Αναλάβατε πρόσφατα τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Ancoria Bank. Ποιοι οι βασικοί στόχοι που έχετε θέσει;

To κυπριακό τραπεζικό σύστημα εξελίσσεται διαρκώς με κύριες προκλήσεις τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εναρμόνιση με την ψηφιακή εποχή. Αυτές οι προκλήσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκουμε την ενίσχυση και βελτίωση της προσωπικής εξυπηρέτησης και της συνολικής εμπειρίας των πελατών.

Επίσης, η αξιοποίηση της τεχνολογίας θα λειτουργήσει καταλυτικά, ώστε να προσφέρουμε καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις χρηματοοικονομικές ανάγκες ιδιωτών κι επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση των αρχών ESG στη λειτουργία και κουλτούρα της τράπεζας αποτελεί βασικό άξονα, τόσο για την πρόοδο του προσωπικού, όσο και για την εδραίωση του οργανισμού στην αγορά. Γενικά, η στρατηγική μας εστιάζει στην εξέλιξη της τράπεζας σε ένα υπεύθυνο και καινοτόμο οργανισμό, ο οποίος θα συμβαδίζει με τη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία, τους πελάτες και τους εργαζομένους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, η τράπεζα προσφέρει σχετικά ψηλά καταθετικά επιτόκια. Θα προωθήσετε νέα προϊόντα στην αγορά;

Η Ancoria Bank εξετάζει διαρκώς τρόπους εμπλουτισμού των προϊόντων και των υπηρεσιών της για να πρωτοπορεί στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς. Κύριος στόχος μας είναι η ενίσχυση της προσφερόμενης αξίας και της συνολικής εμπειρίας του πελάτη. Όσον αφορά στο ύψος των καταθετικών επιτοκίων, θα ήθελα να τονίσω πως η Ancoria Bank θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τους πελάτες της, μεγάλους και μικρούς, με δίκαιο και συνεπή τρόπο.

Ποιο το ύψος των καταθέσεών σας; Γιατί οι πελάτες να επιλέξουν την Ancoria Bank;

Η Ancoria Bank διαθέτει ένα σταθερό, ποιοτικό και υγιές καταθετικό χαρτοφυλάκιο, που ξεπερνά τα €800 εκατ., και αντανακλά τη μακροπρόθεσμη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε κτίσει με τους πελάτες μας. Οι καταθέτες επιλέγουν την Ancoria Bank για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια, συστατικά που αποτελούν τη φιλοσοφία του οργανισμού. Ως κυπριακή τράπεζα, έχει καταφέρει να προσφέρει ανταγωνιστικά προϊόντα και σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπική εξυπηρέτηση, ουσιαστική επικοινωνία και ξεκάθαρες προτάσεις για τις χρηματοοικονομικές τους ανάγκες.

Μπορούν οι μικρές τράπεζες να ανταγωνιστούν τις μεγάλες τράπεζες;

Οι μικρές τράπεζες στην Κύπρο μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Η ευελιξία, η ταχύτητα, καθώς και η πελατοκεντρική προσέγγιση, επιτρέπουν σε τράπεζες, όπως η Ancoria Bank, να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις στις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις στην τεχνολογία δίνουν τη δυνατότητα να ανταγωνιζόμαστε επί ίσοις όροις με μεγαλύτερους οργανισμούς, προσφέροντας στους πελάτες μια σύγχρονη τραπεζική εμπειρία.

Όσον αφορά την Ancoria Bank, ο συνδυασμός της ψηφιακής καινοτομίας, της ισχυρής κεφαλαιουχικής βάσης και της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας, αποδεικνύει ότι το μέγεθος αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη και διαφοροποίηση.

Πόσα δάνεια δώσατε το 2025; Ποιος ο στόχος για φέτος;

Η νέα δανειοδότηση το 2025 έφτασε το 23% του συνολικού χαρτοφυλακίου και κινήθηκε στο πλαίσιο μιας στοχευμένης και ποιοτικής πορείας ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, τα δάνεια πρώτης κατοικίας αποτελούν το 55%, ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια έφτασαν το 39% του συνολικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας για το 2025. Στόχος είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ευέλικτες δανειακές λύσεις και να αυξήσουμε σημαντικά το ύψος του χαρτοφυλακίου μας.

Ποιο το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας;

Η Ancoria Bank διατηρεί χαμηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης πιστοδοτικής πολιτικής που ακολουθεί. Συγκεκριμένα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας το πρώτο εξάμηνο του 2025 βρισκόταν στο 2,2% του συνόλου.

Ποιες θεωρείτε τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός κλάδος σήμερα;

Οι προκλήσεις που καλείται ο τραπεζικός κλάδος να αντιμετωπίσει είναι πολυδιάστατες, σε ένα απαιτητικό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται από παγκόσμιες εξελίξεις, οικονομικές διακυμάνσεις και ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Κύρια και διαχρονική πρόκληση, που απασχολεί όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είναι η ανάπτυξη εργασιών δεδομένου του μεγέθους της Κύπρου, με ταυτόχρονη διαφύλαξη της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, οι σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, με ιδιαίτερη προσήλωση στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και την ασφάλεια των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων των πελατών. Συνοπτικά, το επιδιωκόμενο είναι η διαφύλαξη της ισορροπίας ανάμεσα στην καινοτομία, τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, την ποιότητα εξυπηρέτησης και την πορεία ανάπτυξης.

Θεωρείτε ότι θα επέλθουν και νέες κινήσεις εξαγορών στον τομέα; Είναι κάτι που σας ενδιαφέρει;

Ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο βρίσκεται σε μια περίοδο προσαρμογής έπειτα από τις πρόσφατες κινήσεις εξαγορών. Το αν και πότε θα υπάρξουν νέες κινήσεις εξαγορών εξαρτάται από τις προτεραιότητες και τη στρατηγική κάθε οργανισμού, όπως επίσης και τις συνθήκες της αγοράς, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και αναμένουμε πως οι μελλοντικές ευκαιρίες θα είναι πολύ περιορισμένες, η τράπεζά μας θα εξετάσει κάθε δεδομένο που ίσως προκύψει.