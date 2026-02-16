Δημοσκόπηση «Π»: Κατακερματισμός και πίεση στα μεγάλα κόμματα - Οι αναλύσεις Παπαγεωργίου και Χρυσοστόμου (ηχητικά)

Ρευστό σκηνικό και έντονη κινητικότητα τρεις μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές καταγράφει η δημοσκόπηση του «Π». Τα ευρήματα ανέλυσαν στο ραδιόφωνο του Πολίτη και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο διευθυντής της Noverna, Χάρης Παπαγεωργίου, και ο διεθνολόγος, πολιτικός αναλυτής, Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της ίδιας εικόνας.

«Κατακερματισμός του εκλογικού σώματος»

Ο Χάρης Παπαγεωργίου, διευθυντής της εταιρείας Ερευνών Αγοράς και Αναλύσεων Noverna, ξεκίνησε από τα βασικά της μεθοδολογίας. Σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση στις τηλεφωνικές έρευνες, ανέφερε ότι περίπου ένας στους έξι έως οκτώ αποδέχεται να συμμετάσχει. Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών: «υπάρχουν άτομα που γενικά προτιμούν να μην απαντούν σε οποιαδήποτε έρευνα», άλλα που «πιθανόν να μην έχουν καθόλου ενδιαφέρον για πολιτικά θέματα ή τις βουλευτικές εκλογές» ή «να μην μπορούν εκείνη τη στιγμή να μιλήσουν».

Διαβάστε ΕΔΩ:

Στο πολιτικό σκέλος, σημείωσε ότι «αυτό που φαίνεται εκ πρώτης όψεως είναι ότι υπάρχει ίσως ένας κατακερματισμός του εκλογικού σώματος ανάμεσα στα διάφορα κόμματα». «Υπάρχουν πολλά κόμματα, πολλές επιλογές και σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι οι προθέσεις κατανέμονται ανάμεσα σε διάφορες επιλογές», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το σκηνικό «ρευστό τοπίο» και υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει» τις μετακινήσεις που θα ακολουθήσουν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συσπειρώσεις, επισημαίνοντας ότι «οι συσπειρώσεις των κυρίων κομμάτων κινούνται σε χαμηλά επίπεδα», μάλιστα «κάπως χαμηλότερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν». Για το ΕΛΑΜ σημείωσε ότι η μείωση της συσπείρωσης είναι αναμενόμενη, καθώς «η εκλογική βάση του ΕΛΑΜ έχει αυξηθεί», προσθέτοντας ότι «ναι, όντως Άλμα και Άμεση Δημοκρατία ίσως τους, σαν αντισυστημικά, να παίρνουν από το ΕΛΑΜ μερίδα ψηφοφόρων».

Για τα μικρότερα κόμματα, όπως ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι, τόνισε ότι «σε αυτή τη φάση δεν μπορείς να αποκλείσεις οποιοδήποτε κόμμα», καθώς «είναι πάρα πολύ νωρίς για να πει κάποιος ότι δεν θα μπουν στη Βουλή». «Η δημοσκόπηση αποτυπώνει τις προθέσεις όπως έχουν σήμερα», είπε, «αλλά με τον χρόνο πράγματα ίσως θα αλλάξουν».

Αναφορικά με την αναγωγή, ξεκαθάρισε οτι «αυτή τη χρονική στιγμή είναι μία μαθηματική πράξη» και «γίνεται μια απλή αναγωγή για να φτάσουμε σε μια πολύ γενική εικόνα των ποσοστών ανάμεσα στις έγκυρες ψήφους». «Έτσι πρέπει να το διαβάσει κάποιος», πρόσθεσε.

Τέλος, για την αξιολόγηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, σημείωσε ότι η εικόνα «διαφέρει πάρα πολύ ανάλογα με το πεδίο πολιτικής». Στην εξωτερική πολιτική η έγκριση φτάνει «μέχρι το 55%», ενώ σε θέματα διαφθοράς «η αξιολόγηση είναι άκρως αρνητική». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «το Κυπριακό είναι αρκετά χαμηλά στη λίστα» των κριτηρίων ψήφου και ότι «μόλις 43% εμπιστεύεται» τη Βουλή.

Ακούστε την παρέμβαση του Χάρη Παπαγεωργίου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

Φθορά των μεγάλων και άνοδος της ψήφου διαμαρτυρίας

Ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου στάθηκε επίσης στο ζήτημα της αναγωγής, τονίζοντας ότι πρόκειται για μαθηματικό υπολογισμό και όχι για πολιτική πρόβλεψη. Τα ουσιαστικά ποσοστά, όπως είπε, είναι εκείνα της πρόθεσης ψήφου, καθώς το υψηλό ποσοστό αδιευκρίνιστης ψήφου δεν επιτρέπει ασφαλή πολιτικά συμπεράσματα.

Στη μεγάλη εικόνα, εντοπίζει καθαρές τάσεις: τα δύο μεγάλα κόμματα, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, καταγράφουν σημαντικές απώλειες και διαρροές προς άλλους χώρους. Το πρόβλημα, όπως σημείωσε, δεν είναι μόνο ότι χάνουν ψηφοφόρους, αλλά ότι δεν εμφανίζουν ουσιαστικές εισροές. Η μόνη δεξαμενή από την οποία μπορούν να αντλήσουν δυνάμεις είναι οι δικοί τους ψηφοφόροι του 2021 που σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Για το ΕΛΑΜ εκτίμησε ότι «φαίνεται ότι έχει πάρει ταβάνι», καθώς «η ψήφος οργής δεν κεφαλαιοποιείται πλέον στο ΕΛΑΜ αλλά πηγαίνει σε μεγάλο βαθμό στο Άλμα και στην Άμεση Δημοκρατία». Μάλιστα, σημείωσε ότι τα τρία αυτά κόμματα «μπορεί να ξεπεράσουν μαζί το 30%», αν και η τελική σειρά παραμένει ανοιχτή.

Ο ίδιος δεν ερμήνευσε τις μετακινήσεις ιδεολογικά, αλλά με βάση το κοινωνικό κλίμα. Μίλησε για οργή, απογοήτευση και δυσπιστία, με τη διαφθορά να αναδεικνύεται σε βασικό κριτήριο ψήφου. Σε αυτό το περιβάλλον, τα νέα σχήματα - Άμεση Δημοκρατία και Άλμα- φαίνεται να κεφαλαιοποιούν σημαντικό μέρος της ψήφου διαμαρτυρίας, ενώ το ΕΛΑΜ ενδέχεται να έχει φτάσει σε ένα όριο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η χαμηλή εμπιστοσύνη προς τη Βουλή, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, ενισχύει τη διάθεση αναζήτησης εναλλακτικών επιλογών. Τέλος, εκτίμησε ότι η φθορά της κυβέρνησης σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής επιβαρύνει περισσότερο τα κόμματα που τη στηρίζουν, παρά τον ίδιο τον Πρόεδρο.

Ακούστε την παρέμβαση του Χαράλαμπου Χρυσοστόμου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: