Έληξε η πατέντα και την «πληρώνουν» χρόνιοι ασθενείς και ηλικιωμένοι

Αντιμέτωποι με αυξημένη μηνιαία επιβάρυνση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα χιλιάδες ηλικιωμένοι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, μετά από ανακατατάξεις που προέκυψαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων λόγω λήξης πατεντών. Πρόκειται για φάρμακα που μέχρι πρόσφατα χορηγούνταν χωρίς συνεισφορά και για τα οποία πλέον ζητείται από τους δικαιούχους να καταβάλουν ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 20 ευρώ τον μήνα.

Το ζήτημα ανέδειξε με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, η οποία κάνει λόγο για σοβαρές επιπτώσεις, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, συνταξιούχους και χαμηλοσυνταξιούχους, που αδυνατούν να επωμιστούν ένα πρόσθετο σταθερό κόστος κάθε μήνα.

Όπως εξηγεί σε δηλώσεις του στον «Π» ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μάριος Κουλούμας, το πρόβλημα δεν αφορά αλλαγή στην τιμή των συγκεκριμένων φαρμάκων, αλλά τη θέση τους εντός των καταλόγων του ΓεΣΥ. Σε ορισμένες θεραπευτικές κατηγορίες υπάρχουν φάρμακα που χορηγούνται για την ίδια πάθηση, χωρίς όμως να περιέχουν την ίδια δραστική ουσία. Η επιλογή του κατάλληλου φαρμάκου γίνεται από τον θεράποντα ιατρό, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου.

Τι άλλαξε{MESOTITLOS}

Με τη λήξη της πατέντας ενός πρωτότυπου φαρμάκου και την ένταξη γενόσημου με χαμηλότερη τιμή, η συνεισφορά για όσους λάμβαναν το συγκεκριμένο σκεύασμα μηδενίζεται. Το πρόβλημα, σύμφωνα με την ΟΣΑΚ, αφορά τα υπόλοιπα φάρμακα της ίδιας κατηγορίας, τα λεγόμενα «me too», τα οποία περιέχουν διαφορετική ουσία. Βάσει πρακτικής που είχε συμφωνηθεί κατά την έναρξη του ΓεΣΥ, η συνεισφορά για τα φάρμακα αυτά καθορίζεται από τη διαφορά τιμής τους σε σχέση με το φθηνότερο σκεύασμα της κατηγορίας.

Το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρει ο κ. Κουλούμας, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση τιμών σε φάρμακα των οποίων η πατέντα έληξε, είτε λόγω ένταξης γενόσημων είτε λόγω απόφασης των ίδιων των εταιρειών να ρίξουν την τιμή τους. Αυτό, όμως, αύξησε απότομα τη διαφορά τιμής με άλλα πρωτότυπα της ίδιας κατηγορίας, με αποτέλεσμα η συνεισφορά που καλούνται να πληρώνουν οι δικαιούχοι να εκτοξευθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από τα 20 ευρώ.

Χωρίς επιλογή

Τα φάρμακα για τα οποία έχουν καταγραφεί τα περισσότερα παράπονα χορηγούνται κυρίως σε ηλικιωμένους. Σύμφωνα με την ΟΣΑΚ, για έναν χαμηλοσυνταξιούχο τα 22 ευρώ τον μήνα αποτελούν σημαντικό ποσό, το οποίο προστίθεται σε άλλες συνεισφορές για φάρμακα και θεραπείες. Άτομα που μέχρι τον προηγούμενο μήνα λάμβαναν τη συγκεκριμένη αγωγή χωρίς καμία επιβάρυνση, σήμερα καλούνται να πληρώσουν, διαφορετικά να αλλάξουν θεραπεία.

Η αλλαγή φαρμάκου, ωστόσο, δεν θεωρείται ασφαλής λύση. Η μεταπήδηση σε σκεύασμα με διαφορετική δραστική ουσία ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει τον ηλικιωμένο, να προκαλέσει παρενέργειες και να επιφέρει ταλαιπωρία, ενώ, όπως επισημαίνει η ΟΣΑΚ, μια μαζική αλλαγή θεραπείας χιλιάδων δικαιούχων δεν συμφέρει ούτε τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κόστος για το ίδιο το ΓεΣΥ.

Κάλεσμα σε λύσεις

Η ΟΣΑΚ θεωρεί ότι με την υφιστάμενη πρακτική θυματοποιούνται οι δικαιούχοι και τονίζει ότι το κόστος αλλαγών που προκύπτουν από λήξη πατεντών και διαφοροποιήσεις τιμών δεν μπορεί να μετακυλίεται στους ηλικιωμένους. Όπως αναφέρει, έχουν ήδη αρχίσει συζητήσεις με τον ΟΑΥ για αναζήτηση λύσεων, ενώ καλούνται και οι φαρμακευτικές εταιρείες να προσέλθουν σε διάλογο, ώστε να αποτραπεί η δυσανάλογη επιβάρυνση χιλιάδων ανθρώπων.