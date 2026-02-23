Προειδοποιήσεις ΕΚΤ για κόστος χρέους λόγω φυσικών καταστροφών

Οι καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα μπορούν να αυξήσουν το κόστος του χρέους, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σε blog που υπογράφουν οι Σοφία Ανυφαντάκη, Marianna Blix Grimaldi, Carlos Madeira, Simona Malovana και Γιώργος Παπαδόπουλος, αναφέρεται ότι η κλιματική αλλαγή έχει καταστεί σημαντικός παράγοντας για τη δημοσιονομική πολιτική, τη βιωσιμότητα του χρέους και τον κίνδυνο του κράτους.

Οι συντάκτες αξιολογούν πώς τα κλιματικά σοκ μπορούν να ωθήσουν προς τα πάνω τις αποδόσεις των ομολόγων, ειδικά για τις χώρες με υψηλό χρέος και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Όπως υποστηρίζουν, η κλιματική αλλαγή θέτει κινδύνους για τα δημόσια οικονομικά μέσω διαφόρων διαύλων: τα μέτρα προσαρμογής και μετριασμού ενδέχεται να απαιτήσουν υψηλότερες δημόσιες δαπάνες, οι κυβερνήσεις ενδέχεται να χρειαστεί να εκτρέψουν πόρους από παραγωγικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να επηρεάσουν τις τιμές των κρατικών ομολόγων.

«Το κόστος της έκτακτης βοήθειας και της ανοικοδόμησης μετά την καταστροφή μπορεί να έχει άμεσο δημοσιονομικό αντίκτυπο, ενώ οι έμμεσες επιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν χαμηλότερα φορολογικά έσοδα που προκαλούνται από διαταραχές στην παραγωγή ή πρόσθετες δαπάνες σε προγράμματα στήριξης τροφίμων και ενέργειας ως αποτέλεσμα των αλλαγών στις τιμές των βασικών προϊόντων», τονίζεται.

Πώς επηρεάζονται οι τιμές κρατικών ομολόγων

Στο blog παρέχονται νέα στοιχεία για το πώς ο κλιματικός κίνδυνος επηρεάζει τις τιμές αγοράς των κρατικών ομολόγων. Η ανάλυση εστιάζει σε δύο τύπους κλιματικού κινδύνου: τον κίνδυνο μετάβασης και τον φυσικό κίνδυνο, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη μοναδική δυναμική στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Ο κίνδυνος μετάβασης μετριέται χρησιμοποιώντας την ένταση των εκπομπών άνθρακα. Ο φυσικός κίνδυνος κατηγοριοποιείται ως χρόνιος ή οξύς. Ο χρόνιος κίνδυνος αναφέρεται σε μακροπρόθεσμες κλιματικές μεταβολές, που μετρώνται με βάση τις ετήσιες αλλαγές θερμοκρασίας σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε μεταξύ 1951 και 1980. Ο οξύς κίνδυνος αξιολογείται με βάση τη συχνότητα των φυσικών καταστροφών που προκαλούνται από το κλίμα και τις οικονομικές και ανθρώπινες επιπτώσεις τους.

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι οικονομικές επιπτώσεις των γεγονότων που σχετίζονται με το κλίμα, εξετάστηκαν δεδομένα που συλλέγονται ετησίως σχετικά με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας.

Το πρώτο μέρος της μελέτης αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι αποδόσεις των ομολόγων ανταποκρίνονται στους τρεις διαφορετικούς τύπους κλιματικού κινδύνου σε μια σειρά χωρών και με την πάροδο του χρόνου, απομονώνοντας παράλληλα τον αντίκτυπο από άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των ομολόγων, όπως ο πληθωρισμός και η οικονομική ανάπτυξη.

Διαπιστώνεται ότι οι επενδυτές κρατικού χρέους αποτιμούν ολοένα και περισσότερο τους κινδύνους μετάβασης: οι χώρες με υψηλότερες εκπομπές τείνουν να αντιμετωπίζουν υψηλότερες αποδόσεις, με αυτές τις επιπτώσεις να είναι πιο έντονες στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Οι χρόνιοι φυσικοί κίνδυνοι, που μετρώνται μέσω ανωμαλιών της θερμοκρασίας, δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις αποδόσεις.

Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσης, διερευνώνται οι μεταβολές των αποδόσεων έως και πέντε χρόνια μετά από ένα σοκ που προκύπτει από μια καταστροφή που σχετίζεται με το κλίμα - όπως πλημμύρες, καταιγίδες, ξηρασία ή πυρκαγιές - μετρούμενες με βάση τον συνολικό οικονομικό αντίκτυπο της καταστροφής.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι συγκεκριμένες καταστροφές μπορούν να αυξήσουν το κόστος δανεισμού μεσοπρόθεσμα, αν και οι επιπτώσεις ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του συμβάντος.

Επιπλέον, οι αποδόσεις των ομολόγων αντιδρούν διαφορετικά στις καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα ανάλογα με το επίπεδο χρέους μιας χώρας.

Στοιχεία από διάφορες χώρες

Όπως αναφέρεται, οι πλημμύρες του 2011 στην Ταϊλάνδη - μία από τις πιο καταστροφικές καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα που έχουν καταγραφεί ποτέ - είχαν ως αποτέλεσμα ζημιές που υπερέβαιναν τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι πλημμύρες διέκοψαν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και οδήγησαν σε σημαντικές δαπάνες για την ανοικοδόμηση, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ένα παρόμοιο μοτίβο προέκυψε μετά τις πλημμύρες του 2022 στο Πακιστάν, οι οποίες επηρέασαν περισσότερους από 30 εκατομμύρια ανθρώπους, οδήγησαν σε σημαντικές απώλειες ζωών και προκάλεσαν οικονομικές απώλειες ισοδύναμες με σχεδόν το 10% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας. Αυτό άσκησε σημαντική πίεση στα δημόσια οικονομικά και προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους του Πακιστάν.

Ζημιές στην Ευρώπη λόγω καύσωνα

Όπως τονίζουν οι συντάκτες, ακόμη και οι προηγμένες οικονομίες δεν είναι άτρωτες στις επιπτώσεις των κλιματικών κραδασμών. Τα κύματα καύσωνα του 2023 στην Ευρώπη, συνοδευόμενα από εκτεταμένες πυρκαγιές, οδήγησαν σε σημαντικές ζημιές στις υποδομές, μεγάλες γεωργικές απώλειες και αύξηση των δαπανών έκτακτης ανάγκης σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

«Αυτά τα γεγονότα καταδεικνύουν τα κανάλια μέσω των οποίων οι κλιματικοί κραδασμοί - είτε αιφνίδια είτε σταδιακά - μπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες δανεισμού των κρατών», τονίζεται. Ωστόσο, σημειώνεται, τα συστηματικά στοιχεία μεταξύ των χωρών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αποτιμώνται τέτοιοι κίνδυνοι στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων είναι μέχρι στιγμής περιορισμένα.

Πολιτικές για μετριασμό επιπτώσεων

Σύμφωνα με τους συντάκτες, οι αποτελεσματικές πολιτικές για το κλίμα μπορούν να βοηθήσουν στον μετριασμό των αυξήσεων στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Διαπιστώνεται επίσης ότι η επίδραση του κινδύνου μετάβασης στο κόστος του δημόσιου χρέους είναι πιο έντονη για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές ανησυχούν για τον αντίκτυπο σε αυτές τις οικονομίες από τη μετάβαση σε ένα καθεστώς χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τις πιθανές επιπτώσεις στα μελλοντικά φορολογικά τους έσοδα. Αντίθετα, οι ανεπτυγμένες οικονομίες εμφανίζουν μια πιο συγκρατημένη αντίδραση, πιθανώς αντανακλώντας την προηγούμενη πρόοδό τους στην απαλλαγή από τον άνθρακα.

Επιπλέον, η ανάλυση δείχνει ότι, για τις χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους μετάβασης, η σύνδεση μεταξύ των εκπομπών άνθρακα και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων έχει γίνει ισχυρότερη από τη Συμφωνία του Παρισιού. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές πιστώσεων αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία αυτής της πηγής κινδύνου για τις αποτιμήσεις των κρατικών ομολόγων.

Όσον αφορά τον φυσικό κίνδυνο, διαπιστώνεται ότι οι αυξημένοι χρόνιοι κίνδυνοι δεν σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο για τα κρατικά ομόλογα. Ο οξύς φυσικός κλιματικός κίνδυνος, από την άλλη πλευρά, αποτιμάται εν μέρει στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, με μια διαφορά που εξαρτάται από τη σημασία της συχνότητας και της σοβαρότητας των φυσικών καταστροφών, καθώς και μεταξύ των προηγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών.

Βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών

Η ανάλυση δείχνει ότι, κατά μέσο όρο και σε μεγάλο χρονικό διάστημα, τα μέτρα για τον οξύ φυσικό κίνδυνο φαίνεται να μην έχουν συστηματικό αντίκτυπο στο κόστος δανεισμού των κρατικών ομολόγων. Ωστόσο, εξετάζονται επίσης οι βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις των σοκ που προκύπτουν από μια καταστροφή που σχετίζεται με το κλίμα - όπως πλημμύρες, καταιγίδες, ξηρασία ή πυρκαγιές - που μετρώνται από τον συνολικό οικονομικό αντίκτυπο της καταστροφής στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι αλλαγές στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων από ένα έως πέντε χρόνια μετά από ένα κλιματικό σοκ που σχετίζεται με μια μέση συνολική ζημιά. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο και πιο απότομο για πιο σοβαρά γεγονότα, όπως οι ξηρασίες, και για πιο συχνά, όπως οι καταιγίδες.

Επιπλέον, η αντίδραση είναι πιο άμεση και έντονη για τις αναπτυσσόμενες χώρες, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι οικονομίες ως αποτέλεσμα της γεωγραφικής ευπάθειας και της υψηλής εξάρτησης από τη γεωργία και τους φυσικούς πόρους.

Επιπλέον, διερευνάται εάν η δημοσιονομική θέση μιας χώρας κατά τη στιγμή του κλιματικού σοκ επηρεάζει τον αντίκτυπο στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Στις χώρες με χαμηλό χρέος, οι φυσικές καταστροφές έχουν, κατά μέσο όρο, μικρότερο αντίκτυπο, καθώς οι κυβερνήσεις έχουν τη δημοσιονομική ικανότητα να εφαρμόσουν στρατηγικές μετριασμού και να αντέξουν οικονομικές διαταραχές που προκαλούνται από κλιματικούς σοκ.

Στην περίπτωση πλημμυρών, οι χώρες με υψηλό χρέος ενδέχεται αρχικά να δουν ακόμη και χαμηλότερες αποδόσεις, αντανακλώντας τις προσδοκίες για εξωτερική στήριξη και βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης. Καθώς συσσωρεύονται δημοσιονομικές πιέσεις, οι αποδόσεις αρχίζουν να αυξάνονται και παραμένουν υψηλές, σηματοδοτώντας αυξανόμενα ασφάλιστρα κινδύνου.

Στις χώρες με χαμηλό χρέος, μια βραχυπρόθεσμη αύξηση της ζήτησης δανεισμού ωθεί τις αποδόσεις προς τα πάνω. Ωστόσο η αρχική αύξηση των αποδόσεων τείνει να σταθεροποιείται μετά από λίγα χρόνια, υποδηλώνοντας ότι οι αγορές αναγνωρίζουν την ικανότητα της κυβέρνησης να απορροφήσει το σοκ χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του χρέους.

Οι καταιγίδες, ωστόσο, παρουσιάζουν μια πιο λεπτή εικόνα. Σε απάντηση στις καταιγίδες, οι χώρες με υψηλό χρέος βιώνουν τις μεγαλύτερες και πιο επίμονες αυξήσεις των αποδόσεων, με την απόκριση να κορυφώνεται περίπου στις 0,2 λογαριθμικές μονάδες κατά το δεύτερο έτος. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση των αποδόσεων περίπου 22% - περίπου 66 μονάδες βάσης για μια τυπική προηγμένη οικονομία με μέση δεκαετή απόδοση 3% και περισσότερες από 140 μονάδες βάσης για μια τυπική αναδυόμενη οικονομία με μέση δεκαετή απόδοση 6,4%.

Προκλήσεις

Σύμφωνα με τους συντάκτες, η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, ειδικά για χώρες με υψηλό χρέος και δημοσιονομικά ευάλωτες. Επιπλέον, η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών - μια τάση που μπορεί να συνεχιστεί ή και να επιταχυνθεί τις επόμενες δεκαετίες - θέτει περαιτέρω προκλήσεις.

Οι χώρες με υψηλό χρέος, επισημαίνεται, είναι λιγότερο εξοπλισμένες για να διαχειριστούν τις επιπτώσεις των σοβαρών καιρικών φαινομένων παράλληλα με τις οικονομικές και δημοσιονομικές απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης.

Όπως τονίζεται, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να εμβαθύνουν την κατανόησή τους για το πώς οι προσπάθειες μετάβασης επηρεάζουν το κόστος δανεισμού και να εντείνουν τις διεθνείς προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση τόσο των κλιματικών προκλήσεων όσο και των προκλήσεων του δημόσιου χρέους.

