Μνημόνιο συνεργασίας Κύπρου–Σερβίας στον τουρισμό τους επόμενους μήνες

Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε ως τιμώμενη χώρα, για πρώτη φορά στην ιστορία της τουριστικής έκθεσης Sajam Turizma 2026, στο Βελιγράδι, ενώ στο περιθώριο της διοργάνωσης Κύπρος και Σερβία κατέληξαν σε συμφωνία για υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στον τουρισμό τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού, η παρουσία της Κύπρου στην έκθεση ως τιμώμενη χώρα είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Σέρβου Προέδρου Aleksandar Vucic, κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Βελιγράδι τον περασμένο Απρίλιο.

Σε δηλώσεις του, ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής ανέφερε ότι «η τουριστική έκθεση του Βελιγραδίου αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για το σερβικό κοινό, όσο και για όσους επιχειρούν στο πεδίο του τουρισμού στις χώρες των Βαλκανίων».

Πρόσθεσε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είχε φέτος τη μέγιστη τιμή να είναι για πρώτη φορά τιμώμενη χώρα σ’ αυτή την πολύ ξεχωριστή τουριστική έκθεση», σημειώνοντας ότι αυτό «είχε συμφωνηθεί πριν από κάποιους μήνες μεταξύ των Προέδρων των δύο χωρών».

Ο κ. Κουμής είπε ακόμη ότι ως Υφυπουργείο Τουρισμού είναι «ικανοποιημένοι από τις επαφές που είχαμε», υπογραμμίζοντας πως «το πλέον σημαντικό για εμάς πλέον, μετά την επιτυχημένη επάνοδο όλων των αγορών, είναι να διατηρήσουμε τα κεκτημένα του περσινού έτους» και «να καταλήξουμε σε άνοδο των αφίξεων κατά τη χειμερινή περίοδο».

Αναφερόμενος στην προοπτική στενότερης συνεργασίας με τη Σερβία, δήλωσε ότι «η σερβική κυβέρνηση έδειξε πολύ έντονη διάθεση για οικοδόμηση στενότερων και ισχυρότερων σχέσεων συνεργασίας και στο πεδίο του τουρισμού», προσθέτοντας ότι το θέμα συζητήθηκε με τον Σέρβο ομόλογό του, Υπουργό Τουρισμού και Νεολαίας Husein Memic, ενώ συζήτησε «εκτεταμένα και την πτυχή του αθλητικού τουρισμού» με τον Υπουργό Αθλητισμού Zoran Gajic.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ο Υφυπουργός, «συμφωνήσαμε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στο πεδίο του τουρισμού, το οποίο θα υπογραφεί στην Κύπρο τους επόμενους μήνες, στην παρουσία του Σέρβου Υπουργού Τουρισμού κ. Husein Memic».

Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ τα εγκαίνια έγιναν από κοινού από τον Πρωθυπουργό της Σερβίας Djuro Macut και τον κ. Κουμή, στην παρουσία του κ. Memic και άλλων επισήμων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Κατά την παραμονή του στο Βελιγράδι, ο Υφυπουργός είχε επαφές σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο με Σέρβους αξιωματούχους, φορείς του τουρισμού, καθώς και εκπροσώπους της Air Serbia και οργανωτές ταξιδίων, ενώ παραχώρησε και συνεντεύξεις σε σερβικά ΜΜΕ. Τον συνόδευαν ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βελιγράδι Ανδρέας Φωτίου και στελέχη του Υφυπουργείου.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάστηκε η νέα, ανανεωμένη εικόνα των τουριστικών περιπτέρων, με έμφαση στην κυπριακή παράδοση και φύση μέσω τεχνολογίας video wall και διακοσμητικών στοιχείων, ενώ στο κυπριακό περίπτερο έγιναν και δράσεις προβολής της κυπριακής γαστρονομίας και φιλοξενίας.

Προστίθεται ότι, πέραν της αντιπροσωπείας του Υφυπουργείου, στο κυπριακό περίπτερο συμμετείχαν 20 τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμοί της Κύπρου.

Σημειώνεται επίσης ότι η σερβική αγορά κατέγραψε το 2025 ρεκόρ αφίξεων, με τις αφίξεις να φθάνουν τις 63.000, παρουσιάζοντας αύξηση 57% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 2022 οι αφίξεις ανέρχονταν στις 21.000.

Καταληκτικά, ο κ. Κουμής υπογράμμισε ότι «η σερβική αγορά ως πηγή τουρισμού αποτελεί μία σημαντική αγορά για τη χώρα μας» και ότι η Κύπρος «επενδύει στην ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και στο πεδίο του τουρισμού».