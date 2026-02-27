Η ΕΚΥΣΥ διεκδικεί επαναφορά πασχαλινού επιδόματος και επιδόματος μάνας

Ενόψει των εορτών του Πάσχα, η ΕΚΥΣΥ επανέρχεται στο ζήτημα της στήριξης των συνταξιούχων, ζητώντας την επαναφορά των εισοδηματικών κριτηρίων και του ύψους του Πασχαλινού Επιδόματος, καθώς και του Επιδόματος Μάνας, στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την τραπεζική και οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Οργάνωση απέστειλε επιστολή στις 25 Φεβρουαρίου στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα στην οποία αναφέρει πως «παρά τις επανειλημμένες επιστολές της Οργάνωσης και τις διαχρονικές θέσεις της Βουλής των Γερόντων, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να εφαρμόζει ιδιαίτερα περιοριστικά εισοδηματικά όρια. Ως αποτέλεσμα, η μεγάλη πλειοψηφία των χαμηλοσυνταξιούχων, που αντικειμενικά έχει ανάγκη ουσιαστικής στήριξης, αποκλείεται από το Πασχαλινό Επίδομα».

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην επιστολή, μέχρι το 2012 το ετήσιο εισοδηματικό όριο ανερχόταν στις €13.390 για μονήρες νοικοκυριό και στις €20.085 για νοικοκυριό δύο συνταξιούχων, ενώ το ύψος του επιδόματος ήταν €270. Αντίθετα, το 2025 το όριο περιορίζεται στις €7.000 για μονήρες νοικοκυριό και στις €12.000 για νοικοκυριό δύο συνταξιούχων, με το ποσό του επιδόματος να είναι €250.

Υπενθυμίζεται ότι το εισοδηματικό όριο της φτώχειας παραμένει αμετάβλητο από το 2013, ανέρχεται στις €10.324 για μονήρες νοικοκυριό και στις €15.486 για νοικοκυριό δύο συνταξιούχων, ενώ το 2013 είχε μειωθεί κατά 7,4%. Όπως σημειώνεται, τα ισχύοντα κριτήρια δημιουργούν συνθήκες άνισης μεταχείρισης, διαχωρίζοντας ουσιαστικά τους χαμηλοσυνταξιούχους σε φτωχούς και φτωχότερους.

Ο αριθμός των χαμηλοσυνταξιούχων που επωφελήθηκαν του Πασχαλινού Επιδόματος τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει συνεχή μείωση: το 2022 οι δικαιούχοι ανήλθαν σε 18.882, το 2023 σε 16.200, το 2024 σε 13.500, ενώ το 2025 περιορίστηκαν περίπου στις 11.000. Δηλαδή, ο αριθμός των δικαιούχων μειώθηκε κατά 2.500 σε σύγκριση με το 2024, κατά 5.200 σε σχέση με το 2023 και κατά 7.882 σε σχέση με το 2022. Η τάση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι η μείωση συνεχίζεται όσο δεν αναθεωρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σε επιστολή της προς την Υφυπουργό, η ΕΚΥΣΥ επισημαίνει ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι αντιμετωπίζουν παρατεταμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται δυσανάλογα το ήδη περιορισμένο εισόδημά τους.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει, τα κρατικά έσοδα από τη φορολογία και ιδιαίτερα από τον Φ.Π.Α. παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, ενώ η κατάργηση του τέλους των €350 προς όλες τις εταιρείες, χωρίς εισοδηματική στόχευση, δημιούργησε δημοσιονομικό κόστος περίπου €40 εκατομμυρίων. Η ΕΚΥΣΥ τονίζει ότι αν το ποσό αυτό διατίθετο για την ενίσχυση των συνταξιούχων που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, θα υπήρχε ουσιαστική ανακούφιση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Οργάνωση θεωρεί επιβεβλημένη:

•Την επαναφορά των εισοδηματικών κριτηρίων και του ύψους του Πασχαλινού Επιδόματος στα προ κρίσης επίπεδα.

• Την αντίστοιχη αποκατάσταση των κριτηρίων για το Επίδομα Μάνας.

• Την εφαρμογή ουσιαστικών αντισταθμιστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του Φ.Π.Α. στους λογαριασμούς της ΑΗΚ, στα καύσιμα και σε άλλα βασικά αγαθά.

Παράλληλα, η ΕΚΥΣΥ εισηγείται τον επανακαθορισμό συνάντησης αντιπροσωπείας της με την Υφυπουργό, προκειμένου να συζητηθούν τόσο τα πιο πάνω ζητήματα όσο και τα υπόλοιπα θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Η Οργάνωση αναμένει άμεση και θετική ανταπόκριση, με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία και τη δίκαιη στήριξη των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας.