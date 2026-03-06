Δύσκολο το εγχείρημα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

Δύσκολο και περίπλοκο διαφαίνεται το εγχείρημα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Οι πρώτες συζητήσεις στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα καταδεικνύουν ότι θα γίνει αγώνας δρόμου προκειμένου να καταστεί κατορθωτό να υπάρξει συμφωνία ενώ μακρύς αναμένεται να είναι και ο γύρος συζητήσεων στη βουλή όταν θα προωθηθούν τα σχετικά νομοθετήματα.

Όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας μετά τη δεύτερη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος , οι κοινωνικοί εταίροι έτυχαν ενημέρωσης από τον αναλογιστή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις βασικές πτυχές της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για κατάθεση των νομοθετημάτων του πρώτου πυλώνα μέχρι τον Ιούνιο στη νέα Βουλή που θα προκύψει από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, ο αναλογιστής του Υπουργείου ξεκίνησε να απαντά στα γραπτά ερωτήματα, που έθεσαν οι κοινωνικοί εταίροι και στις τυχόν νέες απορίες που προέκυψαν από τους εταίρους, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση αυτών των θεμάτων θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία, η οποία είναι καθορισμένη στις 16 του Μάρτη.

Πολλά τα ερωτήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», μεταξύ των ερωτημάτων που τίθενται από τους κοινωνικούς εταίρους είναι η μεθοδολογία ορισμού της φτώχιας και κάθε πόσο αναθεωρείται , πως καθορίστηκε το ποσό των €764 για την ανώτατη βασική σύνταξη, ποια η συνεισφορά του κράτους σήμερα και μετά την μεταρρύθμιση και το κόστος των σημερινών πιστώσεων.

Επίσης, ζητούν απαντήσεις για το κόστος της προτεινόμενης ελάφρυνσης της αναλογιστικής αναπροσαρμογής ετήσια και σε βάθος χρόνου, την επενδυτική πολιτική του ταμείου και το ζήτημα της δημιουργίας εποπτικής αρχής, την αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το ΤΚΑ και πλάνο για τερματισμό του δανεισμού.

Στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν περιλαμβάνεται και ο προβληματισμός για την ανακατανομή εισφοράς του κράτους από το συμπληρωματικό μέρος προς βασικό και τι θα συμβεί σε περίπτωση μη ικανοποιητικών εισφορών εργοδοτών και εργοδοτούμενων στο συμπληρωματικό μέρος.

Όσον αφορά τους μηχανισμούς για επιδοτούμενες εισφορές και εισφορά από εισοδηματίες και για άτομα 16 ετών για την αυτόματη εγγραφή, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ έθεσαν το ερώτημα εάν η μη εγγραφή θα επιφέρει κυρώσεις.

Επίσης οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν παράδοση της ολοκληρωμένης μελέτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και παραδοχών που λήφθηκαν υπόψη.

Ταμεία προνοίας

Οι κοινωνικοί εταίροι αναμένουν επίσης ενημέρωση για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τα ταμεία προνοίας. Όπως δήλωσε ο υπουργός, σε μια από τις προκαθορισμένες συνεδρίες του Μαρτίου θα τεθούν ενώπιον των εταίρων εισήγηση για το χρονοδιάγραμμα συζήτησης του δεύτερου πυλώνα και το γενικό περίγραμμά του.

Η επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος θα γίνει στις 16 Μαρτίου ενώ προγραμματίστηκαν επίσης συνεδρίες στις 23 και 30 Μαρτίου.