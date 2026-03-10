Κρίση και οικονομία: Υποχωρούν οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία, ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων

Η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή επιφέρει άμεσες επιδράσεις στον τουρισμό, αλλά και στις τιμές των καυσίμων, με τους αρμόδιους φορείς να προσπαθούν να αποκρυσταλλώσουν τα δεδομένα, προκειμένου να περιοριστούν αρνητικές επιδράσεις στην κυπριακή οικονομία.

Οι τουριστικοί φορείς άρχισαν να καταγράφουν μειώσεις των κρατήσεων στα ξενοδοχεία, παρά την αποκατάσταση της αεροπορικής σύνδεσης με την Ευρώπη, κάτι που διαπιστώθηκε και σε σύσκεψη, χθες, στο υφυπουργείο Τουρισμού, στην οποία συμμετείχαν οι τουριστικοί φορείς ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ACTTA, Hermes και ΠΑΣΥΔΙΞΕ.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, μετά τη σύσκεψη, η αεροπορική σύνδεση της χώρας από την Ευρώπη, έχει σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί, αφού όλες ανεξαιρέτως οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν επαναρχίσει τα πτητικά τους προγράμματα, από και προς την χώρα.

Την ίδια στιγμή, διευκρίνισε ότι οι ακυρώσεις πτήσεων που εμφανίζονται στους πίνακες της αεροπορικής σύνδεσης της χώρας, αφορούν πτήσεις εταιρειών που προέρχονται από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αν και σ’ αυτή την περίπτωση κάποιες εταιρείες, «έχουν επανέλθει και είναι σίγουρα κάτι που χαιρετίζουμε».

«Σε σχέση με την κατάσταση των κρατήσεων, όπως έχει ήδη αναφερθεί τις προηγούμενες μέρες, καταγράφονται κάποιες ακυρώσεις κρατήσεων, που αφορούν κατά κύριο λόγο, τη χρονική περίοδο Μαρτίου – Απριλίου. Σε σχέση με τους επόμενους μήνες καταγράφεται επιβράδυνση του ρυθμού κρατήσεων. Το πλέον σημαντικό, για το σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας, είναι το γεγονός ότι η τουριστική δραστηριότητα στη χώρα μας, συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η δε ταχεία επάνοδος των αεροπορικών εταιρειών, αποτελεί σίγουρα ψήφο εμπιστοσύνης, προς την ΚΔ, την κυβέρνηση και το τουριστικό οικοσύστημα της χώρας μας», ανέφερε.

Η γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, Χρυσαίμιλη Ψηλογένη, σχολίασε στον «Π» ότι «με βάση την εικόνα που έχουμε από τα μέλη μας, τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται κάποιες ακυρώσεις κρατήσεων που αφορούν κυρίως την περίοδο Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου, ενώ για τους επόμενους μήνες παρατηρείται μια επιβράδυνση στον ρυθμό των νέων κρατήσεων. Παρά ταύτα, η τουριστική δραστηριότητα στην Κύπρο συνεχίζεται κανονικά και οι ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς οποιαδήποτε διαταραχή.

«Κοινή θέση είναι ότι προς τις διεθνείς αγορές πρέπει να μεταφέρεται η πραγματική εικόνα της Κύπρου, η οποία είναι εικόνα κανονικότητας και ομαλής λειτουργίας του τουρισμού. Είναι σημαντικό να αποφευχθεί η αναπαραγωγή εικόνων ή εντυπώσεων που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, ώστε να μην δημιουργείται αδικαιολόγητη ανησυχία στους ταξιδιώτες και να προστατευθεί η δυναμική του τουρισμού και κατ’ επέκταση της οικονομίας της χώρας», τόνισε.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Χρίστος Αγγελίδης, είπε από την πλευρά του στον «Π» ότι για τον Μάρτιο και Απρίλιο υπάρχουν ακυρώσεις στα ξενοδοχεία, ενώ για τον Μάιο και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, υπάρχουν ακυρώσεις και μετατοπίσεις κρατήσεων, όχι στον ίδιο βαθμό.

«Προς το παρόν δεν βλέπουμε μαζικές ακυρώσεις για το καλοκαίρι, όμως είναι γεγονός ότι η αβεβαιότητα αυξάνεται. Οι νέες κρατήσεις για το καλοκαίρι είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και το ισοζύγιο σε σχέση με πέρσι είναι αρνητικό».

«Η αβεβαιότητα που δημιουργείται λόγω των περιφερειακών εξελίξεων μας επηρεάζει, παρόλο που η Κύπρος είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτι που όλοι μας οφείλουμε να αναδείξουμε και να αναδεικνύουμε ως το βασικό μας πλεονέκτημα». «Χρειάζεται εγρήγορση, αισιοδοξία και προγραμματισμός ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες αρνητικές επιδράσεις», σημειώνει.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας, Νάκης Αντωνίου επεσήμανε ότι αφού ακυρώνονται 35-40 πτήσεις την ημέρα, είναι λογικό να υπάρχουν και ακυρώσεις στα ξενοδοχεία, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί πλήγμα για τον τουρισμό της χώρας.

«Ελπίζουμε σύντομα να λήξει το πρόβλημα για να ελπίσουμε σε ένα καλό καλοκαίρι».

Ανακοίνωση Hermes

Χθες η Hermes Airports ανακοίνωσε ότι η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με την Ευρώπη έχει αποκατασταθεί, καθώς κάποιες πτήσεις που είχαν προσωρινά διακοπεί λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή επανήρχισαν τις προηγούμενες ημέρες, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα των δύο αεροδρομίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες του ομίλου Lufthansa (Lufthansa, Austrian, Edelweiss, Eurowings), η British Airways, η easyJet και η Transavia έχουν ξαναρχίσει τις πτήσεις τους από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Επίσης, από το Σάββατο και η εταιρεία Emirates έχει προχωρήσει σε επανέναρξη του δρομολογίου Λάρνακα – Ντουμπάι σε καθημερινή βάση.

Αναφορικά με τις πτήσεις που έχουν ακυρωθεί, αυτές αφορούν τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ και τις πτήσεις από και προς το Κατάρ, Μπαχρέιν και Λίβανο.

Καίει τσέπες το πετρέλαιο

Πέραν του πλήγματος στον τουρισμό, η κρίση επιφέρει και μεγάλη αύξηση στις τιμές των καυσίμων λόγω της εκτόξευσης της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές στα 120 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή υποχώρησε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας χαμηλότερα, αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, είπε στο ΚΥΠΕ ότι αναμένονται κλιμακωτές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην κυπριακή αγορά τις επόμενες εβδομάδες, μετά τη σημαντική άνοδο που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην παγκόσμια τιμή του πετρελαίου.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, εξήγησε στον «Π» ότι εάν διατηρηθούν οι σημερινές τιμές στα διυλιστήρια που είναι αυξημένες μέχρι 50% περίπου για κάποιες κατηγορίες καυσίμων, είναι πολύ πιθανό τα επόμενα φορτία που θα λάβουν οι εταιρείες να είναι πιο ακριβά, με αποτέλεσμα οι τιμές να μετακυλιθούν στους καταναλωτές».

Ο κ. Καραγιώργης επισημαίνει ότι η υπηρεσία θα παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών και εάν διαπιστωθούν αυξήσεις που δεν δικαιολογούνται, θα εφαρμόσει τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.