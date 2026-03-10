Πρόστιμο €160.000 στην Alpha Bank Cyprus για καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) στην Alpha Bank Cyprus, για τη χρήση καταχρηστικών όρων σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων με καταναλωτές. Η απόφαση, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2026, προβλέπει την επιβολή προστίμου ύψους €160.000 καθώς και την άμεση παύση της χρήσης των συγκεκριμένων όρων.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης αυτεπάγγελτης έρευνας που διενεργεί η ΥΠΚ σχετικά με τους όρους που περιλαμβάνονται στις πρότυπες συμβάσεις στεγαστικών δανείων των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά. Η διερεύνηση βασίζεται στον Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021, ο οποίος παρέχει στην αρμόδια αρχή τη δυνατότητα επιβολής σημαντικών διοικητικών κυρώσεων και διαταγής άμεσης παύσης πρακτικών που παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Τα ευρήματα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΥΠΚ, ορισμένοι όροι των συμβάσεων δημιουργούν σημαντική ανισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των τραπεζών και των καταναλωτών, σε βάρος των τελευταίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται όροι που επιτρέπουν στην τράπεζα να μεταβάλλει το επιτόκιο και τη μεθοδολογία υπολογισμού του, χωρίς σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το συνολικό κόστος του δανείου.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν ρήτρες που παρέχουν στην τράπεζα ευρύ δικαίωμα συμψηφισμού και συνένωσης λογαριασμών του καταναλωτή, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Άλλοι όροι αφορούν το τεκμήριο παραλαβής ειδοποιήσεων από τον δανειολήπτη, ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτές επιστρέφονται ανεπίδοτες, καθώς και τη μετακύλιση του κόστους επανεκτίμησης ακινήτου στον καταναλωτή χωρίς σαφή όρια ή κριτήρια.

Επιπλέον, η ΥΠΚ διαπίστωσε ότι ορισμένες πρόνοιες επιτρέπουν στην τράπεζα να χρεώνει οποιονδήποτε λογαριασμό του πελάτη για την εξόφληση οφειλών ή να προχωρεί σε τερματισμό της σύμβασης και απαίτηση άμεσης αποπληρωμής για ευρύ φάσμα «πταισμάτων», χωρίς να καθορίζει σαφή κριτήρια.

Τροποποιεί όρους η τράπεζα

Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα επιβαρυντικά στοιχεία, αναφέρεται στην απόφαση, αξιολογείται ως ουσιώδης ελαφρυντικός παράγοντας η πρωτοβουλία της Τράπεζας να προτείνει την τροποποίηση ή/και διαγραφή των επίμαχων όρων, προς εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Περαιτέρω, τονίζεται, η παραδοχή της ανάγκης συμμόρφωσης από μέρους της Τράπεζας υποδηλώνει πρόθεση να περιοριστούν οι επιπτώσεις της παράβασης και να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών στο μέλλον.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η Τράπεζα συνεργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας με την Εντεταλμένη Υπηρεσία, παρέχοντας τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, γεγονός που συνεκτιμάται ως ελαφρυντικός παράγοντας κατά την επιβολή της κύρωσης.

Προηγούμενα πρόστιμα

Σημειώνεται ότι η εξέταση των συμβάσεων στεγαστικών δανείων, έχει ήδη οδηγήσει στην επιβολή σημαντικών διοικητικών προστίμων και σε άλλες τράπεζες. Συγκεκριμένα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 επιβλήθηκε πρόστιμο €800.000 στην Τράπεζα Κύπρου, ενώ μία ημέρα νωρίτερα, στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, επιβλήθηκε πρόστιμο €600.000 στην Ελληνική Τράπεζα (νυν Eurobank Ltd).

Οι τρεις αυτές αποφάσεις αποτελούν τις πρώτες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις της ΥΠΚ στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας.

Συνεχίζεται η διερεύνηση

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επισημαίνει ότι η διερεύνηση συνεχίζεται και επεκτείνεται και σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, με στόχο τη συνολική αξιολόγηση των όρων που εφαρμόζονται στις συμβάσεις στεγαστικών δανείων.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να ενημερώνονται πλήρως για τους όρους των δανείων που συνάπτουν και, σε περίπτωση που θεωρούν ότι έχουν πληγεί τα οικονομικά τους συμφέροντα, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους μέσω των αρμόδιων δικαστηρίων.