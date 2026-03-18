Στο φόρτε οι κομματικοί μηχανισμοί για τις εκποιήσεις- Τι δηλώνουν στον «Π» Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Άριστος Δαμιανού

Στο φόρτε τους βρίσκονται οι κομματικοί μηχανισμοί για το ακανθώδες ζήτημα των εκποιήσεων, με στόχο να ψηφιστούν προτάσεις νόμου που βρίσκονται κατατεθειμένες πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής στις 23 Απριλίου.

Στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών την Πέμπτη, τα κόμματα θα καταβάλουν προσπάθεια να συμφωνήσουν ποιες προτάσεις νόμου θα οδηγηθούν κατά προτεραιότητα ενώπιον της ολομέλειας του Σώματος.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε στον «Π» ότι ότι το ζήτημα των εκποιήσεων είναι ένα θέμα που ταλανίζει την κοινή γνώμη και την κοινωνία εδώ και αρκετό καιρό.

«Θα πρέπει να βρεθεί μια σωστή και ισορροπημένη λύση που να προστατεύει τους καλόπιστους δανειολήπτες οι οποίοι θέλουν να σώσουν το ακίνητό τους και να μετατρέψουν το δάνειό τους από μη εξυπηρετούμενο σε εξυπηρετούμενο», σημειώνει, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να αφήσει έξω τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τις καθυστερήσεις και γενικά το σύστημα, ενώ μπορούν, δεν πληρώνουν, επιβαρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους συνεπείς δανειολήπτες».

Σημεώνεται ότι το ΔΗΚΟ κατέθεσε πρόταση νόμου στη Βουλή, με την οποία εισηγείται να δοθεί η δυνατότητα στο Ανώτατο Δικαστήριο για να διορίσει ειδικούς δικαστές για την επίλυση χρηματοπιστωτικών διαφορών.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού επεσήμανε από την πλευρά του στον «Π» «ότι επειδή έχουν κατατεθεί 26 προτάσεις νόμου και πιθανόν να συζητούνται κι άλλες, κρίναμε σκόπιμο να διαβουλευτούμε με τα κόμματα για να καταλήξουμε στις προτάσεις που προτεραιοποιούμε για να πάνε στην ολομέλεια».

«Ως ΑΚΕΛ θα επιμείνουμε μέχρι τέλους όπως η βασική μας πρόταση, που προνοεί αναστολή εκποιήσεων μέσω δικαστηρίων, προωθηθεί ενώπιον της ολομέλειας», τονίζει, αναφέροντας παράλληλα ότι αναμένεται να προωθηθούν κι άλλες προτάσεις που συνυπογράφει το ΑΚΕΛ με άλλα κόμματα, όπως είναι η πρόταση για τους εγγυητές και η πρόταση για απαγόρευση του υπερδιπλασιασμού του υπολοίπου του δανείου.

Όχι σε οριζόντια μέτρα

Κατά της λήψης οριζόντιων μέτρων για τις εκποιήσεις τάχθηκαν χθες τόσο ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, όσο και η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Ο κ. Κεραυνός, έπειτα από συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του ΔΗΣΥ με επικεφαλής την πρόεδρο του κόμματος, δήλωσε ότι δεν πρέπει να συζητούνται οριζόντια θέματα εκποιήσεων και πάγωμά τους σε αυτή την περίοδο.

Πρέπει να είναι λογικές οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και να μην δημιουργούν περισσότερα προβλήματα, σημείωσε.

«Μας παρακολουθούν οι οίκοι αξιολόγησης, μας παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί της από τους οποίους έχουμε δανειστεί και μας αξιολογούν», ανέφερε.

«Πρέπει να ενισχύσουμε το θεσμοθετημένο σημερινό πλαίσιο. Να ενισχύσουμε τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ώστε να λύνουμε προβλήματα χωρίς να βάζουμε σε κίνδυνο την οικονομία μας».

Η κ. Δημητρίου ανέφερε πως «κοινωνική πολιτική ασκεί το κράτος και αυτό πρέπει να το έχουμε καλά υπόψη μας».

«Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ρισκάρουμε τη σταθερότητα της οικονομίας και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, χωρίς να λέμε ότι δεν μπορεί να εκσυγχρονιστεί με τον σωστό τρόπο το υφιστάμενο πλαίσιο», συμπλήρωσε.

«Επιμένουμε στο σχέδιο «ενοίκιο έναντι δόσης». Έτσι είναι που θα στηριχτούν πραγματικά όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας», είπε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Στα επιχειρήματα για την αποφυγή λήψης οριζόντιων μέτρων, με κύριο την αναστολή μιας εκποίησης σε υποθέσεις προσφυγής στο δικαστήριο για την επαλήθευση χρέους ενυπόθηκου οφειλέτη, προστέθηκε η αποστολή στοιχείων για την έκβαση σχετικών υποθέσεων στις δικαστικές αίθουσες.

Σύμφωνα με στοιχεία που προωθήθηκαν στη Βουλή σε απάντηση ερωτήματος του βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη, από το 2018 εκδικάστηκαν 4.580 υποθέσεις για επαλήθευση οφειλής, με 99,8% των αποφάσεων να επιβεβαιώνει και να μην διαφοροποιεί το ποσό της οφειλής. Η ερμηνεία είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη ρύθμισης.

Σημειώνεται ότι το ΥΠΟΙΚ ετοίμασε δύο νομοσχέδια με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Το πρώτο μέτρο είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους.

Το δεύτερο είναι η εισαγωγή δεσμευτικότητας της απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου μέχρι ποσού 20.000 ευρώ επί παραπόνων εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης.

Αναθεωρημένο υπόμνημα

Σημειώνεται ότι χθες το Τμήμα Αφερεγγυότητας προώθησε στη βουλή αναθεωρημένο υπόμνημα με τις θέσεις του τμήματος όσον αφορά την αναθεωρημένη πρόταση νόμου του Σταύρου Παπαδούρη «Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Σύμφωνα με το τμήμα, η διάταξη που αφορά αναστολή ή απαγόρευση δικαστικών ενεργειών εναντίον εγγυητών, έχει ως συνέπεια (i) την ουσιαστική αποστέρηση, χωρίς επαρκή δικαιολογητική ρήτρα, των μέσων υπεράσπισης του πιστωτή και (ii) ασαφείς όρους ως προς τη διάρκεια και τις συνέπειες της προστασίας του εγγυητή.

«Αυτό δημιουργεί πρακτικό και νομικό κίνδυνο: ενδέχεται να οδηγήσει σε αντιφατικές εφαρμογές, σε αμφισβητήσεις ενώπιον Δικαστηρίων και σε δυσλειτουργία της ισορροπίας μεταξύ οφειλετών, πιστωτών και εγγυητών — δηλαδή σε αποτέλεσμα αντίθετο από τον επιδιωκόμενο εκσυγχρονισμό», αναφέρεται.