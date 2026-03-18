Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος στις Βρυξέλλες- Στο επίκεντρο οι ποιοτικές θέσεις εργασίας

Πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα όπως οι επενδύσεις για μια δυναμική ευρωπαϊκή οικονομία και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας

Η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος αποτελεί πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων.

Συνδιοργανώνεται από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στη Σύνοδο θα συμμετάσχει επίσης η αρμόδια Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Roxana Minzatu, οι Υπουργοί Απασχόλησης του Τρίο Προεδρίας του Συμβουλίου της EE, αλλά και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, καθώς και εθνικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων των χωρών του Τρίο Προεδρίας.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συμμετάσχει στη Σύνοδο με παρέμβασή του για το θέμα «Investment for a vibrant European economy and quality jobs» και θα επικεντρωθεί στους τρόπους κάλυψης των επενδυτικών κενών στην ΕΕ.