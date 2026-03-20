Κατατέθηκαν στη Βουλή τα δύο νομοσχέδια του ΥΠΟΙΚ για τις εκποιήσεις - Τι προβλέπουν

Δεσμευτικότητα αποφάσεων Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, δυνατότητα προσφυγής σε Σύμβουλο Αφερεγγυότητας και περισσότερος χρόνος στο να βρεθεί λύση

Στη βουλή κατατέθηκαν τα δύο νομοσχέδια που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών για τις εκποιήσεις.

Στο πρώτο νομοσχέδιο με τίτλο «περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026», αναφέρεται η δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, όσον αφορά διαφορές που αφορούν χρηματικές ρήτρες, επιτόκια κ.λπ., για ποσό μέχρι €20.000.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο επιλέξιμος οφειλέτης προσφύγει στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για την επιβεβαίωση του οφειλόμενου χρέους και τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία ως προς τον τρόπο αναδιάρθρωσης και/ή αποπληρωμής του χρέους,ο επιλέξιμος οφειλέτης δύναται να αποτείνεται σε Σύμβουλο Αφερεγγυότητας.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του δεύτερου νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026», δίνεται περισσότερος χρόνος στη χρηματοοικονομική επίτροπο και στον οφειλέτη για να βρεθεί μία λύση, αρχίζοντας τη διαδικασία από την επιστολή Ι αντί ΙΑ, όπως ισχύει σήμερα.

