Δύο προτάσεις στη βουλή για στεγαστική πολιτική- Τι προνοούν

Δύο προτάσεις που αποσκοπούν στη σύσταση Ταμείου Στεγαστικής Πολιτικής και Συμβουλίου Ενιαίας Στεγαστικής Πολιτικής, κατέθεσε την Πέμπτη στη βουλή ο βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή.

Η πρώτη πρόταση νόμου αποσκοπεί στη σύσταση Ταμείου Στεγαστικής Πολιτικής, με σκοπό τη δημιουργία ενός μόνιμου χρηματοδοτικού μηχανισμού για την ενίσχυση και εφαρμογή της στεγαστικής πολιτικής της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, το Ταμείο θα χρηματοδοτείται από την καταβολή τέλους ύψους 1% μόνο σε περιπτώσεις πράξεων μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας ή μεταβίβασης μετοχών εταιρείας που κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία, εφόσον η αξία της σχετικής συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000). Επιπλέον, θα δύναται να χρηματοδοτείται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, δωρεές και επιχορηγήσεις.

Τα έσοδα του Ταμείου θα κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και θα διατίθενται αποκλειστικά για δράσεις στεγαστικής πολιτικής, όπως προγράμματα κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, έργα αποκατάστασης οικιστικού αποθέματος και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, νεαρών ατόμων και νεαρών ζευγαριών.

Το Ταμείο δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών ενώ η διοικητική και οικονομική διαχείριση του ασκείται από τη Διεύθυνση Διοίκησης, Στεγαστικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως τονίζεται, η θέσπιση του εν λόγω Ταμείου συνιστά βασικό πυλώνα μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής στέγασης, ενισχύοντας τη βιώσιμη, στοχευμένη και κοινωνικά δίκαιη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της Δημοκρατίας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των πολιτών.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η σύσταση Συμβουλίου Ενιαίας Στεγαστικής Πολιτικής, το οποίο αποτελεί ένα συντονιστικό και συμβουλευτικό όργανο που θα συμβάλει στη διαμόρφωση, αξιολόγηση, ενίσχυση και υλοποίηση μιας ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής Στέγασης, παρέχοντας εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις προς τον Υπουργό Εσωτερικών και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η δημιουργία του Συμβουλίου καθίσταται αναγκαία λόγω της αυξανόμενης στεγαστικής κρίσης, που επηρεάζει τους πολίτες και ιδίως τα νεαρά ζευγάρια, τους εκτοπισμένους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μέσω της λειτουργίας του, τονίζεται, θα ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, η τεκμηρίωση πολιτικών και η διαφάνεια στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και προγραμμάτων.

Η πρόταση νόμου εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το δικαίωμα στη στέγη. Ειδικότερα, προβλέπει τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Στέγασης, Κέντρο Ενημέρωσης Στεγαστικών Σχεδίων και ηλεκτρονικής πύλης για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και αποτελεσματικής στεγαστικής πολιτικής προς όφελος της κοινωνίας.

Πρόταση ΔΗΣΥ

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2025, πρόταση νόμου για τη θέσπιση νομοθεσίας που αφορά τη σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Προσιτής Στέγης, κατατέθηκε στη βουλή και από το βουλευτή Νίκο Σύκα, εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το Παρατηρητήριο θα έχει αρμοδιότητα την παρακολούθηση διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών στέγασης και την υποστήριξη της χάραξης των αναγκαίων πολιτικών στέγασης για τη διασφάλιση της προσιτής κατοικίας.

Το Παρατηρητήριο Προσιτής Στέγης, σύμφωνα με την πρόταση θα αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, τελώντας υπό την εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών.

ΑΚΕΛ: Κοινωνικά δίκαιη πολιτική

Συνολική και κοινωνικά δίκαιη πολιτική στέγασης με δραστικά και τολμηρά μέτρα, απαιτεί και το ΑΚΕΛ.

Τον Νοέμβριο, το θέμα της μαζικής αγοράς ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών και η μετατροπή της στέγης από κοινωνικό δικαίωμα σε προνόμιο, με δραματικές συνέπειες για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, τέθηκε επί τάπητος στο πλαίσιο θεματικής συζήτησης στο τέταρτο Φόρουμ Οικονομίας του κόμματος.

ΥΠΕΣ: Σε τέσσερις άξονες οι παρεμβάσεις για προσιτή στέγη

Σε ομιλία του την Τρίτη στο συνέδριο «Real Estate, Property Development and Construction» με θέμα «Προσιτή Στέγη: Στρατηγικές και Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Κυβέρνησης», ο υπουργός Εσωτερικών, Κωσταντίνος Ιωάννου, δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση του στεγαστικού , κινούνται σε τέσσερις άξονες, επαναλαμβάνοντας ότι η προσιτή στέγη είναι ψηλά στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μέσα από τις δράσεις που προτείνονται, σημείωσε ο υπουργός, δίνεται έμφαση στην αύξηση της προσφοράς, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της στέγασης και στη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Τις συστάσεις του σχετικά με τη στεγαστική κρίση στην ΕΕ, ενέκρινε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείνοντας λύσεις για αξιοπρεπή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή στέγαση.