Ξενοδοχεία: Ανησυχίες για το πάγωμα στη ροή των κρατήσεων

Το πάγωμα νέων κρατήσεων εν’ όψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου προκαλεί μεγάλη ανησυχία ανάμεσα στους τουριστικούς φορείς της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου και της Λάρνακας. Και στις δύο επαρχίες παρατηρείται το τελευταίο διάστημα αισθητά μειωμένη ροή νέων κρατήσεων στα ξενοδοχεία, λόγω της συνεχιζόμενης πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που μόνο προβληματισμό δημιουργεί όχι μόνο στους ξενοδόχους, αλλά και σ’ όλο το φάσμα των επιχειρηματιών, που στηρίζονται από τον τουρισμό. Παράλληλα συνεχίζονται οι ακυρώσεις κρατήσεων. Και όλα αυτά, ενώ η νέα τουριστική περίοδος είναι προ των πυλών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου Παναγιώτης Κωνσταντίνου δήλωσε χθες στον «Π», ότι μέχρι στιγμής οι ακυρώσεις κρατήσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες αφορούν, στην πλειοψηφία τους, τον Απρίλιο και τον Μάιο και προέρχονται από διάφορες ευρωπαϊκές αγορές. Προς το παρόν μόνο κάποιες σποραδικές ακυρώσεις σχετίζονται με τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό που προκαλεί ανησυχία, σημείωσε ο κ. Κωνσταντίνου, είναι η μειωμένη ροή νέων κρατήσεων, κι ενώ οι πλείστες ξενοδοχειακές μονάδες και τα λοιπά τουριστικά καταλύματα της επαρχίας αναμένεται να επαναλειτουργήσουν τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου.

Ο ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου εμμένει στο αίτημα για ουσιαστική κρατική στήριξη προς τους ξενοδόχους, που θα λειτουργήσουν προσεχώς τις μονάδες τους και συγκεκριμένα στην παράταση καταβολής του ανεργιακού επιδόματος μέχρι τα τέλη Απριλίου προς τους ξενοδοχοϋπάλληλους, οι οποίοι δεν θα εργοδοτηθούν άμεσα λόγω των αισθητά μειωμένων πληροτήτων, με τις οποίες θα επαναλειτουργήσουν τα ξενοδοχεία.

Δυσκολίες και στη Λάρνακα

Σε κατάσταση αναμονής βρίσκεται και η ξενοδοχειακή – τουριστική βιομηχανία της Λάρνακας, αφού η συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρατείνει το κλίμα αβεβαιότητας.

Ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων Μάριος Πολυβίου ανέφερε στον «Π», ότι οι ακυρώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχεία της πόλης και της επαρχίας Λάρνακας αυτή την περίοδο φτάνει το 35% και η ροή νέων κρατήσεων κυμαίνεται στο 1/10 συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο κ. Πολυβίου είπε, ότι οι ακυρώσεις στη Λάρνακα αφορούν, κυρίως, τον Απρίλιο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί ακυρώσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες. Επισήμανε, ωστόσο, ότι αυτό που προβληματίζει έντονα, είναι το πάγωμα νέων κρατήσεων στα ξενοδοχεία. Υπογράμμισε, ακόμα, ότι το πλήγμα για τη Λάρνακα εξαιτίας της εμπλοκής του Ισραήλ στον πόλεμο κατά του Ιράν είναι μεγαλύτερο, καθότι, όπως εξήγησε, η ισραηλινή ήταν η δεύτερη και σε ορισμένες χρονικές περιόδους η πρώτη τουριστική αγορά για την πόλη. Πάντως, ο κ. Πολυβίου χαρακτήρισε την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην τουριστική βιομηχανία «ακόμα διαχειρίσιμη», λαμβάνοντας υπόψη, ότι ακυρώσεις κρατήσεων και μειωμένες ροές νέων κρατήσεων παρατηρούνται και σε άλλους ελκυστικούς μεσογειακούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Τουρκία, γεγονός που, όπως είπε, καταδεικνύει, ότι ο κόσμος παραμένει «μουδιασμένος» και αναμένει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προτού προγραμματίσει τα ταξίδια τους.

«Υπό αυτή την έννοια, η Κύπρος δεν έχει χάσει τουρίστες, οι οποίοι προτίμησαν άλλους προορισμούς εξαιτίας του πολέμου στην περιοχή μας», παρατήρησε. Ο Μ. Πολυβίου επικαλέστηκε πληροφορίες, που φτάνουν από το Ισραήλ, πως οι πτήσεις προς Κύπρο από τον αερολιμένα «Μπεν Γκουριόν» του Τελ Αβίβ θα επαναρχίσουν τέλη Απριλίου. «Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες και ξεκινήσουν τα δρομολόγια με Ισραηλινούς επισκέπτες, τότε ευελπιστούμε, ότι σιγά σιγά θα επανέλθουμε σε πιο ομαλούς ρυθμούς», σημείωσε.