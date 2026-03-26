Τα λεφτά που επενδύονται για αγορά καινούργιας κατοικίας στην Κύπρο - Σε πρώτη ζήτηση τα διαμερίσματα

Τις επιλογές των αγοραστών καινούργιων σπιτιών και διαμερισμάτων, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση την αγοραστική τους δύναμη, αντικατοπτρίζει η ανάλυση της Landbank Analytics, η οποία εστιάζει στα πωλητήρια έγγραφα, τα οποία κατατέθηκαν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας το 2025. Πρόκειται για πωλήσεις υπό ανέγερση ή στα σχέδια (off Plan) καινούργιων διαμερισμάτων και οικιών Παγκύπρια.

Οι μισοί αγόρασαν διαμέρισμα αξίας €150.000 - €300.000

Η ανάλυση ανά κλίμακα τιμής αποκαλύπτει ότι η κατηγορία €150.000– €300.000 υπήρξε η δημοφιλέστερη για τους αγοραστές με 3.396 πωλήσεις (53,2%). Ακολούθησε η κατηγορία €0–€150.000 με 1.353 πωλήσεις (21,2%). Στις πωλήσεις διαμερισμάτων υψηλότερης αξίας, καταγράφηκαν 1.205 πωλήσεις στο εύρος €300.000– €500.000 (18,9%) και 234 πωλήσεις στις τιμές μεταξύ €500.000–€750.000 (3,7%). Συνολικά 60 πωλήσεις καινούργιων διαμερισμάτων πραγματοποιήθηκαν μεταξύ €750.000 και €1 εκατ. (0,94%) ενώ οι συναλλαγές άνω του €1 εκατ. αφορούσαν 134 μονάδες διαμερισμάτων (2,1%).

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά των διαμερισμάτων συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο όγκο της αγοράς καινούργιων κατοικιών το 2025 με συνολικά 6.382 πωλήσεις αξίας €1,77 δισ.

Κοστίζουν περισσότερο οι οικίες

Στον αντίποδα, η αγορά των οικιών παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική δομή, με τον κύριο όγκο των 1.437 πωλήσεων του 2025 να μετατοπίζεται σε υψηλότερες εισοδηματικές κλίμακες συγκριτικά με τα διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, η κατηγορία €300.000 – €500.000 συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών φθάνοντας τις 574 πωλήσεις (40%), ενώ η κλίμακα €150.000 – €300.000 ακολούθησε με 405 πωλήσεις (28,2%). Μεγάλος αριθμός συναλλαγών οικιών εντοπίζεται και στις ψηλότερες κλίμακες τιμών. Συγκεκριμένα 255 πωλήσεις έγιναν στο εύρος €500.000 – €750.000 (17,75%), 80 πωλήσεις μεταξύ €750.000 και €1 εκατ. (5,6%). Οι πωλήσεις καινούργιων οικιών πολυτελείας άνω του €1 εκατ. έφθασαν τις 116 (8,1%). Στην κατηγορία κάτω των €150.000 καταγράφηκαν μόλις 7 πωλήσεις (0,5%).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης, ανέφερε:

«Τα διαμερίσματα αποτελούν την κύρια επιλογή για τη μεγάλη μάζα των αγοραστών και των επενδυτών, με επίκεντρο τις τιμές έως €300.000. Από την άλλη, οι οικίες έχουν πλέον εδραιωθεί σε υψηλότερα επίπεδα τιμών, με το 40% των πωλήσεων να γίνονται στο εύρος των €300.000 έως €500.000. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι, παρά τις προκλήσεις, ο τομέας των ακινήτων παραμένει η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοραστικής δύναμης, από την προσιτή στέγη μέχρι την αγορά πολυτελείας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι το 2025 υπήρξε έτος προσαρμογής, καθώς η αγορά διαμερισμάτων λειτούργησε ως «καταφύγιο» για τη μέση οικογένεια και τον μικροεπενδυτή, ενώ οι οικίες παγιώθηκαν ως επιλογή για αγοραστές με υψηλότερης εισοδηματικής στάθμης. Στην Landbank παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή έγκυρων δεδομένων και στρατηγικών αναλύσεων, υποστηρίζοντας τους επαγγελματίες του κλάδου, τους επενδυτές και το κοινό στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων στον τομέα των ακινήτων».