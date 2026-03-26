ΟΕΒ: Προς την ορθή κατεύθυνση αλλά χαμηλότερη από την αναγκαία η στήριξη στον τουρισμό

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) θεωρεί ότι τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά το εύρος στήριξης του τουριστικού τομέα, εκ πρώτης όψεως, δεν συμβάλλει ουσιαστικά στο μέγεθος των συνεπειών που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις του κλάδου ούτε και στις προκλήσεις που έχουν μπροστά τους να διαχειριστούν.

Καθώς οι προβλέψεις για την εξέλιξη της τουριστικής χρονιάς δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, απαιτείται διαρκής αξιολόγηση της κατάστασης και ετοιμότητα για σχεδιασμό και εξαγγελία στοχευμένων συμπληρωματικών μέτρων, για τον ευρύτερο τουριστικό τομέα, ξενοδοχεία, εστίαση, ταξιδιωτικά γραφεία, θεματικά πάρκα κ.λπ.

Ταυτόχρονα, τονίζει, θα πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί η επικοινωνιακή στρατηγική και να σταλεί διεθνώς το μήνυμα ότι η Κύπρος ήταν πάντα και παραμένει ένας ασφαλής και αξιόπιστος ευρωπαϊκός προορισμός για διακοπές, επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης, ωστόσο υποδεικνύει, η πραγματική ανάκαμψη της οικονομίας προϋποθέτει τη γρήγορη επιστροφή σε πλήρη ομαλότητα.

Τα μέτρα που αφορούν τα νοικοκυριά και ευρύτερα τους πολίτες, σημειώνει, είναι επίσης προς τη σωστή κατεύθυνση και η αποτελεσματικότητα τους θα διαφανεί από τη διάρκεια της ευρύτερης κατάστασης.

Η ΟΕΒ θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής στην πράξη των εξαγγελθέντων μέτρων και σε συνεργασία με τους Φορείς του Τουρισμού – Μέλη της, θα επανέλθει με πρόσθετες τεκμηριωμένες και στοχευμένες εισηγήσεις προς το κυβερνητικό επιτελείο.