Συμφωνία-Πλαίσιο με Αίγυπτο για το φυσικό αέριο: Πέφτουν σήμερα υπογραφές

Η υπογραφή Συμφωνίας- Πλαισίου μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για την ανάπτυξη των ανακαλύψεων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη», αποτελεί το βασικό μενού της σημερινής παρουσίας κυπριακής αποστολής στο Κάιρο με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η συμφωνία θα υπογραφεί στο περιθώριο της διεθνούς έκθεσης Egypt Energy Show (EGYPES) 2026. Η EGYPES είναι κορυφαία περιφερειακή έκθεση και συνέδριο ενέργειας και πραγματοποιείται από σήμερα Δευτέρα, 30 Μαρτίου, ώς την Τετάρτη, 1η Απριλίου.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών αφού φέρνει πιο κοντά στο στάδιο της παραγωγής τα κυπριακά κοιτάσματα. Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη συμφωνία θα υπογράψει ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Karim Badawi.

Το πρόγραμμα των επαφών περιλαμβάνει συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του υπουργού Ενέργειας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της TOTAL/Energies, Patrick Pouyanné. Ο υπουργός Ενέργειας θα έχει χωριστές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον γενικό γραμματέα του διεθνούς οργανισμού East Mediterranean Gas Forum, Osama Mobarez, καθώς και με ανώτατα στελέχη των εταιρειών BP, Arcius και ExxonMobil.

Η Συμφωνία-Πλαίσιο αφορά την ανάπτυξη των ανακαλύψεων φυσικού αερίου εντός της κυπριακής ΑΟΖ, περιλαμβανομένων των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη», και αποσκοπεί στη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου για τη μεταφορά και εμπορική αξιοποίηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω υφιστάμενων και νέων υποδομών στην Αίγυπτο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για επιτάχυνση της αξιοποίησης των κυπριακών κοιτασμάτων, με την Αίγυπτο να διαδραματίζει ρόλο βασικού ενεργειακού εταίρου, λόγω των υφιστάμενων τερματικών υγροποίησης φυσικού αερίου που διαθέτει.

Υπενθυμίζεται, ο «Π» σε παλαιότερο ρεπορτάζ του ανέφερε ότι αναμένονται ανακοινώσεις από την Eni σε σχέση με την πρόοδο ανάπτυξης του κοιτάσματος «Κρόνος». Ο σχεδιασμός προβλέπει έναρξη εξόρυξης εντός του 2027, με την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών της Eni στην Αίγυπτο για την επεξεργασία και την εξαγωγή του καυσίμου.

Η ανακοίνωση της Eni αναμένεται με ενδιαφέρον τόσο από την Κύπρο όσο και από την Αίγυπτο. Η Κύπρος καθίσταται εξαγωγέας φυσικού αερίου (αν και τα οικονομικά οφέλη δεν θα είναι μεγάλα), σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές στο ρωσικό φυσικό αέριο και η Αίγυπτος βλέπει να ενισχύεται η δική της θέση ως ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο αξιοποιώντας τις υποδομές της (τερματικά LNG, μελλοντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις).