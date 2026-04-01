Εργαλειοθήκη μέτρων για την ενεργειακή κρίση ετοιμάζει η Κομισιόν

Την εργαλειοθήκη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης ενέργειας θα παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον Επίτροπο Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, από τις Βρυξέλλες να συνιστά κατά τη διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, στη Λευκωσία, τα 10 μέτρα που προτείνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, μεταξύ των οποίων τον περιορισμό της χρήσης αυτοκινήτων, την περαιτέρω ενίσχυση της τηλεργασίας και δημόσιων συγκοινωνιών. Τα μέτρα του ΔΟΕ κάνουν λόγο επίσης για μειωμένες ταχύτητες κίνησης, αλλά και στροφή σε πιο αποδοτικές μετακινήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση της ζήτησης αποτελεί κρίσιμο πυλώνα στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Ο Επίτροπος προειδοποίησε επίσης ότι οι συνέπειες της κρίσης δεν θα είναι βραχύβιες. «Ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, δεν θα επιστρέφαμε στην κανονικότητα σε ορατό ορίζοντα», τόνισε, επικαλούμενος τις καταστροφές στην ενεργειακή υποδομή. Η ενεργειακή ανεξαρτησία, κατέληξε, «είναι ο μόνος δρόμος μπροστά — οικονομικά και από άποψη ασφάλειας, όχι μόνο για το κλίμα».

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του ΔΟΕ που δημοσιεύτηκε στις 20 Μαρτίου, γίνεται μια ταξινόμηση σχετικά με το πόσο ενεργοβόρες είναι οι δραστηριότητες που επηρεάζονται από τη ζήτηση πετρελαίου, με τις οδικές μεταφορές να αντιπροσωπεύουν το 45% αυτής. Επιπλέον επισημαίνεται ότι η ευρεία υιοθέτηση των 10 μέτρων, όπου είναι δυνατόν, θα ενίσχυε τον παγκόσμιο αντίκτυπό τους και θα βοηθούσε στην άμβλυνση του ενεργειακού με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ να χαρακτηρίζει την ενεργειακή κρίση σημαντική, αλλά και να κάνει λόγο και για τη μεγαλύτερη αναστάτωση του εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Η έκθεση που «βασίζεται στις δεκαετίες εμπειρίας του ΔΟΕ» προτείνει «μέτρα που έχουν αποδειχθεί ότι λειτουργούν στην πράξη σε διαφορετικά πλαίσια,» τόνισε, καλώντας όλες τις κυβερνήσεις σε ανεπτυγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες, «να τα υιοθετήσουν στα πλαίσια του εφικτού».

Τα 10 μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας που προτείνει η έκθεση ΔΟΕ και στα οποία αναφέρθηκε ο Επίτροπος Γιόργκενσεν, αφορούν τα κάτωθι:

Τηλεργασία, όπου είναι δυνατόν, καθώς μειώνει την κατανάλωση πετρελαίου που σχετίζεται με τις μετακινήσεις προς και από την εργασία

Μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους κατά τουλάχιστον 10 km/h, καθώς οι χαμηλότερες ταχύτητες μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων για τα οχήματα

Προώθηση των δημόσιων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς η στροφή από τα ιδιωτικά ΙΧ προς τα λεωφορεία και τα τρένα μπορεί να μειώσει γρήγορα τη ζήτηση πετρελαίου.

Εναλλαγή της πρόσβασης των ΙΧ στους δρόμους των μεγάλων πόλεων σε διαφορετικές ημέρες, βάζοντας σε εφαρμογή συστήματα όπως ο Δακτύλιος, που μπορούν να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την οδήγηση που απαιτεί μεγάλη κατανάλωση καυσίμων.

Αύξηση της κοινής χρήσης αυτοκινήτων και «πράσινη» οδήγηση, καθώς ηγ υψηλότερη πληρότητα των αυτοκινήτων και η οικολογική οδήγηση μπορούν να μειώσουν γρήγορα την κατανάλωση καυσίμων.

Έξυπνη»οδήγηση από τους επαγγελματίες για τη διανομή προϊόντων, καθώς οι καλύτερες πρακτικές οδήγησης, η συντήρηση των οχημάτων και η βελτιστοποίηση του φορτίου μπορούν να μειώσουν τη χρήση ντίζελ.

Προτίμηση της κίνησης με βενζίνη έναντι της υγραεριοκίνησης, καθώς τα οχήματα που κινούνται με με βενζίνη μπορούν να εξοικονομήσει υγραέριο για μαγείρεμα και άλλες βασικές ανάγκες.

Αποφυγή άσκοπων αεροπορικών μετακινήσεων όταν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, για παράδειγμα με την μείωση περιττών επαγγελματικών πτήσεων μπορεί να ανακουφίσει την πίεση στις αγορές καυσίμων αεροσκαφών.

Σύγχρονες λύσεις μαγειρέματος που μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση από το υγραέριο.

Αξιοποίηση της ευελιξίας με τις πρώτες ύλες της βιομηχανίας και εφαρμογή μέτρων αποδοτικότητας και συντήρησης, καθώς η βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στην απελευθέρωση υγραερίου για βασικές χρήσεις, ενώ μπορεί να μειώσει παράλληλα την κατανάλωση πετρελαίου μέσω γρήγορων βελτιώσεων στις λειτουργίες της.

«Συνιστούμε στα κράτη μέλη να εξετάσουν το 10 σημείων πλάνο του ΔΟΕ ως πηγή έμπνευσης», δήλωσε ο Επίτροπος, αναφέροντας συγκεκριμένα μέτρα όπως την τηλεργασία, τη μείωση των ορίων ταχύτητας, ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών, εναλλαγή κυκλοφορίας οχημάτων στις πόλεις, αύξηση της κοινής χρήσης αυτοκινήτων και αποδοτικότερη οδήγηση στις εμπορευματικές μεταφορές. Επεσήμανε ωστόσο ότι «δεν υπάρχει μονοδιάστατη λύση», καθώς οι εθνικές συνθήκες διαφέρουν.

Αναφορικά με την εργαλειοθήκη, ο Γιόργκενσεν διευκρίνισε ότι θα περιλαμβάνει τόσο μέτρα ανακούφισης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων όσο και εργαλεία μακροπρόθεσμης στρατηγικής. «Μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από την κρίση του 2022, αλλά θα πρέπει να τα εμπλουτίσουμε», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η τρέχουσα κατάσταση διαφέρει από εκείνη του 2022 καθώς επηρεάζει ευρύτερο φάσμα προϊόντων, ιδίως ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ