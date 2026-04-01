Επέστρεψε ο πληθωρισμός- Τις επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας μετά τον πόλεμο καταγράφει η Eurostat

Οι επιπτώσεις της ανόδου των τιμών της ενέργειας, που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται στον πληθωρισμό του Μαρτίου. Ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Μάρτιο επιταχύνθηκε στο 1,5%, από 0,9% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, που ανακοίνωσε η Eurostat. Ο πληθωρισμός στην Κύπρο είναι από τους χαμηλότερους στη ευρωζώνη. Η τάση είναι ανοδική δημιουργώντας και προσδοκίες για άνοδο των επιτοκίων

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη εκτιμάται στο 2,5% τον Μάρτιο, από 1,9% τον Φεβρουάριο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάρτιο (4,9%, σε σύγκριση με -3,1% τον Φεβρουάριο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Φεβρουάριο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,4%, σε σύγκριση με 2,5% τον Φεβρουάριο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,5%, σε σύγκριση με 0,7% τον Φεβρουάριο).

Στην Ελλάδα εκτιμάται, ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,3% το Μάρτιο, από 3,1% τον Φεβρουάριο. Τον Μάρτιο τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη κατέγραψαν η Κροατία (4,7%), η Λιθουανία (4,5%), το Λουξεμβούργο (3,8%) και η Σλοβακία (3,7%). Τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού σημειώθηκαν στην Ιταλία και στην Κύπρο (1,5%), στη Γαλλία (1,9%) και στο Βέλγιο (2%).

Ο Εσθονός κεντρικός τραπεζίτης Μάντις Μιούλερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε, ότι δεν μπορεί να αποκλείσει αύξηση του κόστους δανεισμού, κατά τη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική του επόμενου μήνα, σε περίπτωση που ο πόλεμος στο Ιράν διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα.