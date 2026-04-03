Στην ΕΤΕπ η μελέτη για τη βιωσιμότητα του GSI

Τα υπουργεία Ενέργειας Ελλάδας - Κύπρου θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να αναλάβει την επικαιροποίηση των οικονομικών και τεχνικών δεδομένων του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI). Η σχετική επιστολή θα σταλεί το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανού

«Η Κυβέρνηση προχωρά ενωμένη και με τεκμηριωμένα δεδομένα», είπε υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στη βάση των συμπερασμάτων της επικαιροποίησης των δεδομένων του έργου όπως θα προκύψουν από την ανεξάρτητη αξιολόγησης την ΕΤΕπ.

Πρόκειται για μια ενδιάφερουσα εξέλιξη, που βάζει σε κίνηση το έργο. Να θυμίσουμε ότι η ΕΤΕπ είχε απορρίψει αίτημα του προηγούμενου φορέα υλοποίησης για τη δανειοδότηση του έργου. Μετά την αδυναμία εξασφάλισης χρηματοδότησης, ο φορέας υλοποίησης άλλαξε, και το έργο ανέλαβε ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Εκ τότε η έγκριση του δανείου -το αίτημα του EuroAsia Interconnector αφορούσε ποσό 600 εκατ. ευρώ- παρέμενε σε εκκρεμότητα. Πηγές του ΑΔΜΗΕ ανέφεραν ότι η απόρριψη του αρχικού αιτήματος δανειοδότησης βασίστηκε σε σε λανθασμένες ή ελλιπείς παραδοχές.