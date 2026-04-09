Τι είπαν για οικονομία και εκποιήσεις οι αρχηγοί των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ

Η πορεία της κυπριακής οικονομίας, η ανάγκη για πολιτική και οικονομική σταθερότητα, αλλά και ο επανακαθορισμός του παραγωγικού μοντέλου της χώρας ήταν στο επίκεντρο συζήτησης του 16ου Nicosia Economic Congress, στην οποία συμμετείχαν η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι η οικονομική αξιοπιστία της χώρας δεν είναι δεδομένη λέγοντας ότι απαιτείται προσήλωση σε ένα συνετό δημοσιονομικό μοντέλο, χωρίς οριζόντιες και μη στοχευμένες προσεγγίσεις.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε τη σημασία των κερδοφόρων επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους, τονίζοντας παράλληλα την ανησυχία της για τη μελλοντική σύνθεση της Βουλής, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει την σταθερότητα και όχι την αποσταθεροποίηση της χώρας. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με το οικονομικό μοντέλο που προτείνει το ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι ανάλογες πολιτικές στο παρελθόν δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. «Θα πρέπει να συνεχίσουμε με υπεύθυνες πολιτικές, να προχωρούμε νούσιμα μπροστά και εμείς θα σταθούμε ανάχωμα σε οτιδήποτε προκαλεί αποσταθεροποίηση», είπε.

Χρειάζεται σωστός σχεδιασμός μακριά από ανεφάρμοστες πολιτικές, σημείωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ λέγοντας ότι «συμφωνούμε ότι υπάρχει κόσμος που περνά δύσκολα, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι θα περνά δυσκολότερα εάν για παράδειγμα δεν υπάρχει οικονομική σταθερότητα. Δεν θα μπορέσει ούτε να δανείζεται, ούτε να σπουδάσει τα παιδιά του κοκ».

Η οικονομία είναι μια αλυσίδα, σημείωσε η κ. Δημητρίου, «και πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι και τα πάντα επηρεάζονται, φτάνει να υπάρχει σωστός σχεδιασμός». «Εμείς εμμένουμε σ’ αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει επιτέλους και τους πολίτες να τους κάνουμε συμμέτοχους και κοινωνούς σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια γιατί κανένας δεν υπερασπίζεται το συμφέρον, ή, όπως λέχθηκε τις προηγούμενες των ημερών, τις τράπεζες», πρόσθεσε. Είναι, είπε, «τη σταθερότητα που θέλουμε και υπενθυμίζω ότι κερδήθηκε με χίλιους δυο κόπους και πραγματικά φοβάμαι που μπορεί να βρεθούμε».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, έθεσε ως προτεραιότητα το κοινωνικό αποτύπωμα της οικονομικής ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι οι ανισότητες και η πίεση στην κοινωνική συνοχή έχουν αυξηθεί λόγω της στεγαστικής και της ενεργειακής κρίσης.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το κόμμα του δεν δαιμονοποιεί το κέρδος, αλλά προτείνει τη φορολόγηση των υπερκερδών σε περιόδους κρίσης για την άσκηση στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής, όπως συμβαίνει και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της ενεργειακής ασφάλειας, στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη και στην πάταξη της διαφθοράς, στοιχεία, που όπως είπε, αποτελούν κομβικούς παράγοντες για την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων. «Παρά το γεγονός ότι έχει υποχωρήσει ο πληθωρισμός η ακρίβεια έμεινε, όπως προβλέπαμε», σημείωσε.

Χρειάζεται, πρόσθεσε, ο σχεδιασμός μιας πολιτικής, που θα στηρίζεται σε τρείς βασικούς πυλώνες. «Πρώτος πυλώνας είναι η μείωση φορολογιών σε βασικά αγαθά ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια, την στεγαστική κρίση και τις ανισότητες.

Δεύτερος πυλώνας, κατά τον κ. Στεφάνου, είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους «καθώς τα κυπριακά νοικοκυριά και οι φορολογούμενοι δαπανούν σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους για κοινωνικές δραστηριότητες όπως η υγεία και η παιδεία».

Τρίτος πυλώνας σύμφωνα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ είναι η ενίσχυση των αποδοχών των εργαζομένων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. «Συνδυαστικά θα μπορέσουμε να πετύχουμε την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής η οποία δυστυχώς εν πολλοίς έχει διαρρηχθεί τα τελευταία χρόνια», είπε.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, έκανε ιδιαίτερη μνεία στις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας. Όπως είπε, παρουσιάζει τα καλύτερα δεδομένα που είχε ποτέ, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και την επιστροφή σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Ο κ. Παπαδόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και σε τομείς όπως η τεχνολογία, η ναυτιλία, ο τουρισμός, η υγεία και η τριτοβάθμια εκπαίδευση, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι τυχόν αλλαγή των «κανόνων του παιχνιδιού» από την επόμενη Βουλή θα μπορούσε να πλήξει την ελκυστικότητα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού.

«Σε σύγκριση με το 2013, σήμερα είμαστε πολύ καλύτερα. Ήμασταν στο 68%, μέσο όρο της ΕΕ, όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, σήμερα είμαστε στο 98% του μέσου όρου της ΕΕ. Έχει ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των Κυπρίων πολιτών. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία πρέπει να συνεχίσουμε τις ίδιες πολιτικές με κίνητρα ενίσχυσης της ανάπτυξης», σημείωσε.

Βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, είναι «να αποφύγουμε περιπέτειες, ακρότητες, ακραίες πολιτικές προτάσεις και θέσεις στην επόμενη Βουλή, που μπορούν να διαλύσουν όλα όσα έχουμε κτίσει τα προηγούμενα χρόνια».

Διατηρούνται οι διαφωνίες για των θέμα των εκποιήσεων

Η συζήτηση άγγιξε και το θέμα των εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων μετά τις τροποποιήσεις που ψήφισε η Βουλή με τους τρεις ηγέτες των τριών μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών κομμάτων να διατηρούν τις πάγιες θέσεις τους.

Οι αποφάσεις μας πάντοτε έχουν αντίκτυπο στο οικονομικό μοντέλο, σημείωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ. «Τρία πράγματα θέλει ένας επενδυτής και το επιχειρείν, τα οποία δεν μπορεί να μεταβάλλονται. Αυτά είναι: σταθερότητα, σταθερότητα, σταθερότητα. Δεν μπορεί συνεχώς να παρεμβαίνουμε με νομοθετικές διαφοροποιήσεις, που να ρισκάρουν να διαφοροποιήσουν το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο», σημείωσε η κ. Δημητρίου. Οι αλλαγές, είπε η κ. Δημητρίου, «είναι καταστροφικές και για το επιχειρείν και για τους πολίτες. Στο τέλος της μέρας και θα με θυμηθείτε, νομίζω ούτε αυτοί που το έχουν ανάγκη θα ωφεληθούν. Κοινωνική πολιτική κάνει το κράτος και κανείς άλλος».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ανέφερε ότι η συζήτηση που έγινε στη Βουλή δεν βοήθησε ούτε τον κόσμο να παρακολουθήσει, ούτε τους ίδιους που βρίσκονται εκεί να προσεγγίσουν με ορθολογισμό τουλάχιστον τα ζητήματα.

«Τουλάχιστον το ΑΚΕΛ λέει, δεν θέλουμε να καταργήσουμε τη διαδικασία των εκποιήσεων γιατί όταν κάποιος πάει στην τράπεζα και αγοράζει ένα προϊόν, που είναι το δάνειο, θα πρέπει να το ξοφλήσει κιόλας. Η τράπεζα οφείλει με βιώσιμους όρους να παραχωρήσει το δάνειο και ο δανειολήπτης να πληρώνει το λαβείν του», εξήγησε.

Όταν όμως είμαι συνεπής δανειολήπτης, συμπλήρωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, «και μετά για κάποιο λόγο προκύπτει να μην μπορώ να πληρώσω το δάνειό μου, δεν χρειάζεται να με επιβαρύνει επιπλέον η τράπεζα».

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι αυτά τα θέματα πρέπει να συζητιούνται με πολλή προσοχή και ορθολογισμό. «Αλλά πάντοτε να έχουμε έγνοια και τους πολίτες που είναι γεγονός ότι σήμερα, ακόμη και επιχειρηματίες, σε ένα μεγάλο βαθμό νιώθουν την πίεση της δεσπόζουσας θέσης των τραπεζών και της δύναμης που διαθέτουν. Άρα πρέπει να υπάρχει εκείνο το πλέγμα προστασίας και για την κοινωνία και για τους επιχειρηματίες σε σχέση με τις τραπεζικές πρακτικές», κατέληξε.

Καταστροφικές πολιτικές οδήγησαν στην καταστροφή του 2013 και είχαν επώδυνες συνέπειες για ολόκληρη την κοινωνία, ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ. «Σήμερα που η οικονομία πάει καλύτερα εμείς ήμασταν έτοιμοι να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της προστασίας των δανειοληπτών απέναντι στις δικαστικές διαδικασίες και όχι μόνο», είπε.

Πάρα πολλές από τις προτάσεις που ψήφισε η Βουλή είναι θετικές, ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος και αν εφαρμοστούν θα προσφέρουν περισσότερη προστασία στους δανειολήπτες. «Κάποιες από αυτές», πρόσθεσε, «θεωρώ ότι θα κριθούν αντισυνταγματικές από το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση που θα παραμείνει και θα προστατεύει τους δανειολήπτες είναι η δική μας εισήγηση για το δικαίωμα παραμερισμού της ειδοποίησης εκποίησης για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης», σημείωσε.

