Μεταποίηση: Σταθερή στο 6,5% η συνεισφορά στο ΑΕΠ το 2025

H συνεισφορά του τομέα της μεταποίησης στο ΑΕΠ παρέμεινε σταθερή στο 6,5%, το 2025, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΕΒ με την ευκαιρία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου.

Κομβικό σημείο των παρεμβάσεων της ΟΕΒ, σημειώνεται, αποτέλεσε η υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για Επικαιροποίηση της νέας Βιομηχανικής Πολιτικής, καθώς και του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2025–2030.

Η πρόταση της ΟΕΒ διαμορφώθηκε κατόπιν σειράς συνεδριάσεων της Επιτροπής Βιομηχανίας της ΟΕΒ και μέσα από διαβούλευση με τους επιχειρηματικούς Συνδέσμους της Βιομηχανίας, τους Συνδέσμους των κρατικών Βιομηχανικών Περιοχών, τις Διαχειριστικές Επιτροπές των Βιομηχανικών Ζωνών, καθώς και με σημαντικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του τομέα.

Οι προτεινόμενες δράσεις της ΟΕΒ, οι οποίες αναμένεται να έχουν άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στη βιομηχανία και στην εθνική οικονομία, είναι:

· Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου προώθησης των εξαγωγών με στοχευμένα χρηματοδοτικά, φορολογικά και άλλα κίνητρα.

· Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των βιομηχανικών περιοχών και ζωνών μέσω αναβάθμισης των υποδομών τους.

· Ίδρυση Υφυπουργείου Βιομηχανίας με καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για τη Βιομηχανία.

·Εξορθολογισμός των μισθωμάτων στα κρατικά τεμάχια γης εκτός των κρατικών βιομηχανικών περιοχών.

· Υιοθέτηση αντισταθμιστικών μέτρων με ουσιαστικό όφελος για τις βιομηχανίες, όπως η μείωση φορολογιών στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και η αξιοποίηση των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων ρύπων.

·Πολιτική διεκδίκηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034, για παροχή αυξημένων διευκολύνσεων για τις Κυπριακές βιομηχανίες λόγω του νησιώτικου και απομονωμένου χαρακτήρα της Κύπρου.

Μέσα από συστηματική καταγραφή και διαβούλευση, προστίθεται, προώθησε τεκμηριωμένες εισηγήσεις και παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιομηχανίας ως βασικού πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Επιπλέον, κατά το 2025 η ΟΕΒ ασχολήθηκε ενεργά με τα ακόλουθα τρέχοντα ζητήματα του βιομηχανικού τομέα:

·Διαβουλεύθηκε με τα αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή του Σχεδίου «Επενδύσεις στη Μεταποίηση ή/και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων».

·Διοργάνωσε ενημερωτικές παρουσιάσεις για διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων.

· Προώθησε τις δυνατότητες της αμυντικής και διαστημικής βιομηχανίας καθώς και των προϊόντων διττής χρήσης, τη συμμετοχή της βιομηχανίας σε εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία.

·Ανέδειξε προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και υπέβαλε εισηγήσεις για βελτίωση της διαδικασίας εφαρμογής του.

·Διοργάνωσε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και ενημερωτικές παρουσιάσεις για στελέχη της βιομηχανίας.

·Υπέβαλε εισηγήσεις για μείωση φόρων και τελών, απλοποίηση της γραφειοκρατίας και ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

·Υπέβαλε στην Υπηρεσία Εμπορίου εμπεριστατωμένες εισηγήσεις στα πλαίσια αξιολόγησης και εκσυγχρονισμού των Σχεδίων στήριξης και επιδοτήσεων των εξαγωγικών επιχειρήσεων, με στόχο την ενδυνάμωση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.

Όσον αφορά τις Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες η ΟΕΒ δραστηριοποιήθηκε προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

·Εισηγήθηκε τη δημιουργία Ενιαίου Φορέα για διαχείριση όλων ων κρατικών βιομηχανιών τεμαχίων.

· Υπέβαλε εισηγήσεις για αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών, περιλαμβανομένων δρόμων, πεζοδρομίων, φωτισμού, χώρων στάθμευσης, διαχείρισης αποβλήτων και ενίσχυσης της ασφάλειας.

·Συνείσφερε στη λειτουργία των Διαχειριστικών Επιτροπών και στην προώθηση των αιτημάτων τους.

·Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου-Ιδαλίου.

·Συμμετείχε σε συσκέψεις και επισκέψεις αρμόδιων Υπουργείων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανίας.

Η πορεία του τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας θα συζητηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου 2026.